張忠謀曾公開讚陳立武「1大事」 他能帶英特爾谷底翻身？

英特爾新任執行長陳立武（Lip-Bu Tan）。（圖擷自英特爾官網）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英特爾（Intel）宣布陳立武（Lip-Bu Tan）接任執行長，希望能帶領英特爾重返榮耀，這位傳奇人物曾讓陷入泥淖的益華（Cadence）浴火重生，更在半導體產業最黯淡時期力挺投資，台積電（2330）創辦人張忠謀更曾公開表示：「立武彰顯了真正領袖的精神。」

陳立武本週被任命為英特爾執行長，激起市場對這位半導體業資深人士能夠扭轉英特爾頹勢的希望，他是擁有超過20年的半導體及軟體經驗，在業界是備受尊敬的科技業資深人士。

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陳立武的領導才能早獲肯定。台積電創辦人張忠謀更曾公開表示：「立武彰顯了真正領袖的精神。」陳立武曾於2016年獲得「張忠謀博士模範領袖獎」，此獎是 GSA（全球半導體聯盟）在1999年首度頒發「模範領袖獎」給台積電創辦人張忠謀，而後改名為張忠謀博士模範領袖獎（Dr. Morris Chang Exemplary Leadership Award），以表彰其對產業的傑出貢獻。

張忠謀曾在頒獎典禮公開推崇陳立武，並提到陳立武2009年接任益華（Cadence）執行長，當時益華陷入困境，而陳立武帶領益華走出陰霾，把益華打造成1家非常強大的公司。

而現在陳立武將擔任英特爾新執行長，將帶領這家陷入困境的美國晶片巨頭走出公司史上最艱難的時期之一，只不過外媒對此點出擔憂，認為晶圓代工業務成本高昂且需要長期投入，英特爾面臨來自台積電的激烈競爭，加上川普揚言廢晶片補貼，英特爾代工業務戰略的未來也可能處於危險之中。

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