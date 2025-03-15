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黃金衝破關鍵3000美元！華爾街最新「喊價」來了 上漲條件曝光

2025/03/15 08:48

週五（14日）黃金價格首次突破關鍵的3000美元。（彭博資料照）週五（14日）黃金價格首次突破關鍵的3000美元。（彭博資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕週五（14日）黃金價格首次突破關鍵的3000美元，係因投資者湧入此項避險資產，以規避美國川普總統的關稅戰引發之經濟不確定性。

黃金現貨早盤觸及3004.86美元的歷史高點，但隨後出現獲利了結交易，金價下跌0.1%至每盎司2986.26美元；美國4月交割的黃金期貨價格上漲0.3%，收每盎司3001.10美元。

綜合媒體報導，獨立金屬交易員Tai Wong表示，金價突破3000美元大關，是由「陷入困境的投資者，在川普對股市造成動盪的情況下，尋求最終的避險資產」所推動的。

麥格理集團（Macquarie Group）分析師表示，黃金的避險吸引力不斷增強，可能使其價格在今年第3季時，飆升至每盎司 3500 美元。

黃金向來被視為地緣政治動盪期間的安全保值工具，今年迄今黃金價格已上漲近14%，部分係因投資者擔憂川普關稅的衝擊，以及由此導致的股市拋售。

丹麥盛寶銀行（Saxo Bank）分析師奧勒漢森（Ole Hansen）表示：「實體資產基金經理，尤其是西方的基金經理，需要強勁的股市和經濟放緩的恐慌才會重返黃金市場，現在這種情況正在發生。」

ING分析師在1份報告中表示：「我們認為貿易和關稅的不確定性將繼續支撐金價，如果貿易緊張局勢加劇，我們看到更多的報復措施，黃金的避險需求將會持續下去。」

黃金也受到央行需求的支撐，主要買家中國在2月連續第4個月增加黃金儲備。

貴金屬經紀商GoldCore執行長羅素（David Russell）表示：「各國央行繼續進行創紀錄的黃金收購，尋求擺脫日益波動的美元。」

此外市場對聯準會6月將降息的預期也提振了不孳息的黃金。

世界黃金協會研究負責人阿蒂加斯（Juan Carlos Artigas）表示：「有充分理由顯示，投資需求可能保持強勁，即地緣政治和經濟風險加劇，通膨預期上升、利率可能下降以及市場感受到的不確定性。」

高盛報告指出，由於美國政策不確定性可能支撐投資者需求，其 2025年底3100美元的基本情境假設，以及3100至3300美元的預測區間存在上漲風險。

高盛補充：「我們認為，央行的黃金購買量在結構上仍將高於2022年俄羅斯央行凍結儲備之前的水準，且即使俄烏可能停火，情況也會如此。」

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