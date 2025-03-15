新CEO陳立武「驚人薪水」曝光！英特爾：符合市場水準

英特爾新任執行長陳立武。（取自英特爾官網）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國半導體巨頭英特爾（Intel）宣布半導體業知名人士陳立武（Lip-Bu Tan）接任執行長，帶動股價大漲。而根據英特爾週五（14日）提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件顯示，陳立武的基本年薪為100萬美元（約3322萬元新台幣），但還有分階段領取的價值約6600萬美元（約21.9億元新台幣）股票期權和股權獎勵。

《CNBC》報導，陳立武本週被任命為英特爾執行長，激起市場對這位半導體業資深人士能夠扭轉英特爾頹勢的希望。截至2025年迄今，英特爾股價已上漲近20%，其中大部分漲幅發生在陳立武上任消息公佈後的1週內。陳立武將於下週正式上任。

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根據薪酬方案，陳立武的基本年薪為100萬美元，此外，他還有資格獲得200萬美元（約6644萬元新台幣）的年度績效獎金。

陳立武還將獲得價值1440萬美元（約4.78億元新台幣）的長期股權獎勵，以及價值1700萬美元（約5.64億元新台幣）的績效獎勵，兩者都以英特爾的股票形式發放，並在5年內分階段發放給陳立武。但如果未來3年內英特爾股價下跌，陳立武可能一股都拿不到。不過，如果英特爾股價表現優於市場，陳立武還有機會額外拿到更多股票。

此外，陳立武也將獲得價值960萬美元（約3.18億元新台幣）的股票期權，另外，作為新任執行長，還有1筆價值2500萬美元（約8.3億元新台幣）的額外股票獎勵。

整體而言，陳立武的薪資方案包括約6600萬美元的股票期權和股權獎勵，另外還有薪資、獎金及法律費用等其他項目。根據文件顯示，如果英特爾發生控制權變更，陳立武可能有資格獲得加速解鎖的股票獎勵。

英特爾在1封電子郵件聲明中表示：「陳立武的薪酬方案反映了他作為一位資深科技領袖的豐富經驗與專業能力，並符合市場競爭水準。他的薪酬方案絕大部分與股權為基礎，與長期股東價值創造掛鉤。」

此外，陳立武已同意購買價值2500萬美元的英特爾股票，並進一步持有這些股票，以符合獲得獎勵與獎金的條件。

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