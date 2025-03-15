川普勒索台積電近3.3兆 CNN揭露台灣「心聲」

台積電（TSMC）將在美投資1000億美元（近3.29兆台幣）。（彭博資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普上週突然在白宮宣布，「全球最強大的企業」台積電（TSMC）將在美國投資1000億美元（近3.29兆台幣），CNN對此也曝光台灣政治人物、國民與專家看法。

然而CNN近日報導，在近8000英里（近12875公里）外，氣氛遠非歡欣鼓舞。反之，這項震撼宣布重新點燃了台灣的擔憂，對將失去身為世界領先半導體產業這至寶，讓它流向美國的擔憂。

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前總統馬英九指責民進黨「出賣台積電」給川普，以作為「保護費」。他在臉書上發文說：「這是重大的國安危機，將對人民信心、兩岸關係和台灣未來地緣政治地位產生重大的負面影響。」

而台灣總統賴清德為了安撫大眾，上週與台積電董事長魏哲家，一同現身總統府強調，台積電在美國的投資不會削弱它對台灣基地的承諾和擴張。

CNN指出，台積電生產全球90%以上的先進微晶片，而這些晶片用以驅動從智慧手機、人工智慧，甚至到武器等系統。這就是為什麼許多台灣人認為，全球對其半導體的依賴充當了「矽盾」（silicon shield），可以阻止可能的攻擊或入侵。

台灣依賴美國的軍事和政治支援。根據《台灣關係法》，美國依法有義務為台灣提供防禦手段，以因應可能來自對岸的攻擊。但川普最近的言論為美台關係的未來蒙上了不確定性。他曾多次指責台灣「竊取」美國半導體產業，同時直言台灣應該向美國支付「保護費」。

最近幾週，對許多台灣人來說，「今日烏克蘭，明日台灣」這句話引發愈來愈多共鳴，因為他親眼看到川普顛覆長期以來的美國政策，大談克宮言論，並與莫斯科建立友好關係，同時疏遠傳統的歐洲盟友和基輔。台灣人看到自家與烏克蘭的相似處，兩者都面臨來自咄咄逼人、抱持擴張主義的對手威脅生存。

本月稍早，在川普、副總統范斯（J.D. Vance）和澤倫斯基在白宮爆發激辯、沒簽成稀土協議後，暫停了對烏克蘭的軍援，而這距離川普宣布，台積電將大手筆投資美國才短短幾小時。

而在烏克蘭本週接受美國提議的30天停火後，美國恢復了援助。白宮還施壓澤倫斯基，要他簽署一項協議，給予美國獲取基輔未開發礦產資源的機會。

1名退休人士趙小姐向CNN表達了對台灣安全的深切擔憂，將川普的做法與他對烏克蘭的方式類比。她形容川普是個「商人」，最後可能會把台灣當成談判籌碼。「台灣很快就會像他對澤倫斯基說的那樣，『你沒牌可打』，台灣也不會有牌可打，」她說，「而台積電是最好的牌。」

不過也不是所有人都那麼的擔心。金融業人士Fred Lin表示，他認為台積電做出這項決定是審慎的，他說：「毫不疑問，這就是一種保護費，我們可以理解，這就是國際政治的現實面。」

上週魏哲家指出，台積電「不怕」川普可能取消的《晶片法案》補貼，並強調台積電在美國投資的決定，是由客戶需求所推定。魏哲家也強調：「無論在哪裡建造晶圓廠，我們（台積電）都是最好的。」

對此，天風國際證券分析師郭明錤在1篇文章中盛讚台積電，稱其是「與川普政府談判中最成功的非美國公司」。

市場研究公司Digitimes Research分析師Eric Chen則表示，台積電的投資在很大程度上緩解了川普的擔憂， 「但當然，我們無法知道川普何時會改變立場，他以突然改變立場而臭名昭著。」

芝加哥大學布斯商學院（Booth School of Business）經濟學家謝長泰說，隨著台積電在美國進行新投資，川普料將對其他大企業施加更大壓力。他說，這為世上另外兩家主要運算和人工智慧晶片生產商，也就是三星和英特爾帶來了額外的壓力。

謝長泰還說，顯然像台積電這類企業將不得不「竭盡所能，好讓川普高興」。但他也警告了這類讓步的相關風險，「一旦你同意勒索，那就沒完沒了」。

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