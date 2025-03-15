美政府有望免停擺！道瓊強彈674點、台積電ADR漲1.46％

周五美股收紅。（法新社資料照）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕由於白宮週五未發布關稅新消息，參議院有望通過臨時支出法案，避免政府部分關門，暫時緩解投資人對緊張局勢升級的擔憂，也逢低進場，股市出現反彈，道瓊工業指數收盤上漲674.62點，漲幅1.65%，標普500指數上漲2.13%，那斯達克上漲2.61%，標普和那指均為2025年以來表現最好的一天。費城半導體指數漲幅3.27%，台積電ADR上漲1.46%，收在174.09美元。

綜合外媒報導，全球股票市場結束又一個動蕩的一週，投資者拋開對全球貿易戰日益增長的擔憂，買回被打壓的股票，美國總統川普的關稅議程基本上已經到位，但市場仍然容易受到下一次緊張局勢升級的影響。對投資人來說，川普週五沒有宣布新消息，或許是「沒有消息就是好消息」的經典案例。

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另一個好消息則是德國候任總理梅爾茨獲得綠黨的支持，將修改該國的債務剎車政策並推出自1990年以來最大規模的財政刺激計劃，預期將大為促進德國和歐洲的經濟增長。同時，美國參議院有望通過臨時支出法案，避免政府部分關門。

本週稍早受到衝擊的大型科技股週五大幅回升。輝達上漲5.27%，特斯拉上漲3.86%，亞馬遜上漲2.09%，蘋果上漲1.82%，Meta漲幅2.96%。

道瓊工業指數上漲674.62點或1.65%，收41488.19點。

那斯達克指數上漲451.08點或2.61%，收17754.09點。

標普 500指數上漲117.42點或2.13%，收在5638.94點。

費城半導體指數上漲145.55點或3.27%，收459879點。

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