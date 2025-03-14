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職棒新賽季開打 王道銀味全龍聯名卡再推「李多慧第２彈」

2025/03/14 22:38

職棒新賽季開打，王道銀味全龍聯名卡再推4款新卡面。（業者提供）職棒新賽季開打，王道銀味全龍聯名卡再推4款新卡面。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕中華職棒新賽季即將開打，發行味全龍聯名卡的王道銀行（O-Bank），今（14）日發表味全龍聯名卡4款新卡面，除了林襄、Yuri及菲菲，更推出第２款李多慧新卡面；也宣布2025年新賽季期間，擴大提供王道銀行全部持卡人線上購票折扣及商店購物優惠，以號召更多卡友進場加油。

王道銀去年即推出2波味全龍新卡面，原本已有７款，再加上此次推出的「奇蹟女神款-林襄」、「最強韓援款-李多慧」、「走入心扉款-Yuri&菲菲」及「芮美報到款」，總計已有11種卡面，但卡片並非信用卡，而是須搭配存款帳戶的簽帳金融卡。

王道銀指出，即日起至2025年10月31日止，持王道簽帳金融卡至味全龍官方售票網或APP線上購買味全龍例行賽主場內野全票，每張票價可現折100元，每人每場限購４張，每場總限量2000張。

線上購買例行賽天母主場家庭席等門票，則有平日9折、假日95折優惠，每人每場限購一組，每場折扣門票數量有限，售完為止；持王道簽帳金融卡預訂例行賽天母主場貴賓包廂，可獲平日6折、假日7折等優惠。刷王道任一張簽帳金融卡，購買味全龍周邊商品也有多項優惠。

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