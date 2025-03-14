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投資人嗨翻！金價衝破3000美元大關了

2025/03/14 21:10

黃金周五盤中突破3000美元大關。（彭博資料照）黃金周五盤中突破3000美元大關。（彭博資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕地緣政治不確定性及關稅加劇通膨擔憂，促使資金持續湧入黃金避險，黃金價格在14日盤中正式衝破每盎司3000美元大關，創歷史新高。

綜合《路透》等外媒報導，現貨金價週五（14日）觸及每盎司 3004.86 美元，這也是2025 年第 13 次刷新歷史新高。

渣打銀行分析師 Suki Cooper 表示，由於央行持續購金，加上地緣政治和關稅不確定因素，對黃金的需求仍然強勁。

Sprott Asset Management 執行長 John Ciampaglia 亦稱，隨著股市拋售和不可預測的政治風險，西方投資者又開始重返黃金市場，這可能推動黃金價格上漲至更高的水平。

根據世界黃金協會 2 月的數據，投資者對黃金的需求正在激增，實物支持的ETF 出現自 2022 年 3 月以來最大單週淨流入。全球最大的黃金ETF－SPDR黃金信託基金（GLD）的黃金持有量，在2月25日升至907.82公噸，為2023年8月以來最高水準。

富蘭克林鄧普頓全球指數投資組合管理主管丁迪娜 （Dina Ting） 表示，在投資者對不確定性和未來擔憂加劇，撤出股票成長型股票的情況之下，流入黃金等避險資產的資金可能會增加。

麥格理在一份報告中表示，如果美國預算赤字沒有任何改善，金價可能會挑戰每盎司3500 美元，高盛也將2025年底金價目標上調至3100美元。

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