台南農特產傳捷報 東京國際食品展接單破3億

台南市長黃偉哲積極行銷楠西出產的蜜棗。（台南市府提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕全球3大食品展之一「東京國際食品展」，「台南隊」再度傳出喜訊，已創下3億元的銷售佳績，超越去年銷售金額。其中來自地震災區的多項農特產品頗受好評，而芒果產期未到，已有廠商下大筆定單預購。

台南市長黃偉哲表示，這次東京食品展，讓更多人認識台南農特產品，建立「台南」品牌優質口碑，另一方面，也協助地震災區農民將產品銷往全世界，對拓展國際市場、改善農民生活有實質幫助。

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黃偉哲率領台南在地農漁會、業者再度進軍2025東京食品展，從11日開幕起，台南展區的洽談人流絡繹不絕。據南市府農業局統計，截至13日（第3天展期）現場接單金額超過3億，已突破去年4天的銷售總額。

台南參加「東京國際食品展」報捷，創下3億元的銷售佳績，已超越去年銷售金額。 （台南市府提供）

農業局表示，這次前往參加東京食品展的在地廠商，有許多都來自今年「0121地震」災區，例如楠西區的台灣黃金蕎麥、綠品國際生技、玉井區的玉井之門、東山區的詠糧實業等，現場銷售楠西蜜棗鮮果、鳳梨，也有冬瓜茶磚、芒果果乾等，都相當受到國外廠商歡迎，尤其芒果雖然還未到產期，已有廠商下大筆訂單，可以預期4天展期結束後，成果會相當豐碩。

南市以「優選台南、世界交陪」為主題參展，集結農漁會、水產、鮮果貿易商、加工廠等優質業者，精心挑選超過100多種特色產品，全力進軍國際市場，向全球展現台南獨特魅力與美味。

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