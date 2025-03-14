救A股出奇招！傳中國擬對基金經理下狠手 績效差薪水砍半

外媒披露，中國證監會正考慮大幅削減績效欠佳的基金經理人薪水。示意圖。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《彭博》14日報導，吸引更多長期資本進入中國股市，北京當局盯上規模33兆人民幣（約台幣150兆）的共同基金，中國證監會正考慮大幅削減績效欠佳的基金經理人薪水，績效太差直接減薪50%。

報導指出，如果基金經理人管理的產品虧損，或回報低於基準10%，中國證監會建議將這些基金經理的薪水削減50%。知情人士表示，此類減薪是監管機構試圖建立長期評估機制的一部分，目前尚不清楚何時實施。

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根據草案，基金回報在高階主管考核中，將佔至少一半的比重，而基金公司規模、排名等其他指標的重要性將降低。另外，對基金經理表現的評估應至少有80%基於3年或更長的時間，這意味着基金經理的薪酬可能會延遲支付，甚至在必要時被追回。

該草案適用於全中國所有基金管理人，包括與外國投資者設立的合資基金管理人。

報導直指，在經濟放緩和美中貿易戰不斷升級的背景下，中國政策制定者試圖吸引更多長期資本進入A股，因此推出這些措施。

中國證監會主席吳清今年 1 月公開表示，改革共同基金行業的激勵機制，使其更加符合投資者的利益，將有助於未來3年基金的股票持有量每年增加 10%，這暗示改革即將到來。當地媒體也曾披露，中國即將啟動共同基金產業改革。

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