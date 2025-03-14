晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

救A股出奇招！傳中國擬對基金經理下狠手 績效差薪水砍半

2025/03/14 20:01

外媒披露，中國證監會正考慮大幅削減績效欠佳的基金經理人薪水。示意圖。（路透）外媒披露，中國證監會正考慮大幅削減績效欠佳的基金經理人薪水。示意圖。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《彭博》14日報導，吸引更多長期資本進入中國股市，北京當局盯上規模33兆人民幣（約台幣150兆）的共同基金，中國證監會正考慮大幅削減績效欠佳的基金經理人薪水，績效太差直接減薪50%。

報導指出，如果基金經理人管理的產品虧損，或回報低於基準10%，中國證監會建議將這些基金經理的薪水削減50%。知情人士表示，此類減薪是監管機構試圖建立長期評估機制的一部分，目前尚不清楚何時實施。

根據草案，基金回報在高階主管考核中，將佔至少一半的比重，而基金公司規模、排名等其他指標的重要性將降低。另外，對基金經理表現的評估應至少有80%基於3年或更長的時間，這意味着基金經理的薪酬可能會延遲支付，甚至在必要時被追回。

該草案適用於全中國所有基金管理人，包括與外國投資者設立的合資基金管理人。

報導直指，在經濟放緩和美中貿易戰不斷升級的背景下，中國政策制定者試圖吸引更多長期資本進入A股，因此推出這些措施。

中國證監會主席吳清今年 1 月公開表示，改革共同基金行業的激勵機制，使其更加符合投資者的利益，將有助於未來3年基金的股票持有量每年增加 10%，這暗示改革即將到來。當地媒體也曾披露，中國即將啟動共同基金產業改革。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財