馬偕醫院遭網攻研判來自中國 資安署擬強化端點防護

駭客攻擊示意圖。（路透資料照）

〔記者徐子苓／台北報導〕近日馬偕醫院、彰基醫院接連遭到勒索軟體駭客Crazy Hunter攻擊，台灣資安公司TeamT5追蹤惡意程式樣本發現，開發資訊含有簡體中文，初步研判Crazy Hunter應來自中國，而且發動攻擊的時機恰巧在連假，代表攻擊者對台灣作息有一定了解；不過，TeamT5技術長李庭閣表示，目前沒有資訊顯示他們是中國政府資助的網軍，較可能是以賺取錢財為目的。

醫院常成為駭客攻擊的目標，李庭閣接受本報記者採訪時說明，一方面是醫院擁有許多病患的個資，誘使攻擊者竊取兜售，另一方面是醫院整體資安環境有待加強，因為醫院環境複雜，包含許多醫療器材和老舊設備，無法快速更新或升級。

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至於政府如何防範醫院被駭，資安署長蔡福隆昨在立法院受訪表示，EDR（端點偵測和回應）防護能夠有效偵測勒索軟體攻擊，他將和衛福部討論，如何強化醫療設施在電腦、伺服器的EDR部署，資安署今年也會特別加強醫療院所的網路攻防演練。

Google Cloud Security日本亞太區總裁何耀雄表示，不只台灣，近年駭客持續攻擊各國醫療體系，通常出於兩類動機，一是政治因素、由國家資助，二則是恐嚇取財，這類攻擊可能具有強大的破壞性、阻止醫院運作，也就是會阻礙醫院救人，醫院可能為了病人安全而付出贖金，因此攻擊醫院對駭客來說很有效。

儘管駭客可能並非為了政治目的，仍不該低估事情的嚴重性。何耀雄指出，有些網路犯罪組織會和國家級駭客掛勾，或在工具上互通有無，但民眾時常只注意到國家級駭客的攻擊，而忽略了網路犯罪組織，但其實後者對關鍵基礎設施的危害也很嚴重，包含醫療、交通、國防等設施。

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