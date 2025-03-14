東元2024年EPS 2.73元 擬配現金股利2.2元

東元2024年每股稅後盈餘2.73元。圖左為東元2025年品牌代言人「臺灣隊長」陳傑憲，右為東元董事長利明献。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕機電大廠東元（1504）今日公告去（2024）年稅後淨利57.68億元、小衰1％，每股稅後盈餘（EPS）2.73元，每股並擬配現金股利2.2元，配發率80.6%，以今天收盤價53.8元計算，殖利率約為4.09%。

東元董事長利明献日前指出，台灣政府鼓勵「深度節能」政策，有望帶動產品、系統設備需求，且東元看好東南亞台商、當地企業汰換設備的需求將持續增加，市場具成長性、不確定因素也較低，會持續拓展，預期海外營收比重在未來3到4年達到50%，台灣市場屆時約佔近半。

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2025年智慧城市展將在下週登場，東元及老牌家電廠大同（2371）都會參展，將展出其智慧電源管理、虛擬電廠等應用，可協助企業落實深度節能、邁向淨零碳排，迎接永續未來。

此外，東元今日也公告總經理變動案，機電系統暨自動化事業群總經理高飛鳶將接任東元總經理，資安長也由高飛鳶接任。

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