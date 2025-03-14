晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

東元2024年EPS 2.73元 擬配現金股利2.2元

2025/03/14 20:12

東元2024年每股稅後盈餘2.73元。圖左為東元2025年品牌代言人「臺灣隊長」陳傑憲，右為東元董事長利明献。（資料照）東元2024年每股稅後盈餘2.73元。圖左為東元2025年品牌代言人「臺灣隊長」陳傑憲，右為東元董事長利明献。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕機電大廠東元（1504）今日公告去（2024）年稅後淨利57.68億元、小衰1％，每股稅後盈餘（EPS）2.73元，每股並擬配現金股利2.2元，配發率80.6%，以今天收盤價53.8元計算，殖利率約為4.09%。 

東元董事長利明献日前指出，台灣政府鼓勵「深度節能」政策，有望帶動產品、系統設備需求，且東元看好東南亞台商、當地企業汰換設備的需求將持續增加，市場具成長性、不確定因素也較低，會持續拓展，預期海外營收比重在未來3到4年達到50%，台灣市場屆時約佔近半。

2025年智慧城市展將在下週登場，東元及老牌家電廠大同（2371）都會參展，將展出其智慧電源管理、虛擬電廠等應用，可協助企業落實深度節能、邁向淨零碳排，迎接永續未來。

此外，東元今日也公告總經理變動案，機電系統暨自動化事業群總經理高飛鳶將接任東元總經理，資安長也由高飛鳶接任。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財