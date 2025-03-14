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微星第2季全面更新產品組合 強化AI伺服器能量

2025/03/14 19:41

談到美國總統川普大眾打貿易戰，微星董事長徐祥看好集團生產超前部署。（記者方韋傑攝）談到美國總統川普大眾打貿易戰，微星董事長徐祥看好集團生產超前部署。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／新北報導〕微星（2377）今於中和總部召集法說會，管理層看好第2季受惠於輝達新品放量，旗下電競產品組合將順勢全面更新，可望提升合併營收與毛利率表現，此外，為搶攻AI伺服器商機，旗下伺服器事業員工數將年增25%，今年業績比重約為3%至5%，明年將進入為期3至5年的高速成長階段，貢獻的營業額年增幅度約為50%至100%。

微星董事長徐祥觀察，輝達（NVIDIA）新品推出的時機點有利於接續舊品尚未滿足的市場需求，因此會是微星提高市佔率的好時機，集團正在對此增加產能，加以因應新的市場機會，有鑑於先前的舊款入門等級的RTX 30系列顯卡與其他低階產品營收貢獻僅2成，微星會在第2季開始以新品取代目前6至7成的既有產品。

徐祥指出，第1季為傳統淡季，雖然營收沒有明顯成長，但是由於第2季起，集團的產品策略方向鎖定中高階市場商機，有利於提升產品平均售價，帶動合併毛利率成長，進而推升上半年淡季不淡，單季業績表現也會出現較為良好的上升幅度，有別於以往季節性衰退的情況。

AI伺服器逐年成長50%至100%

微星總經理黃金請說，微星在這波AI伺服器的商機浪潮之下，較晚切入相關佈局，不過自從2022年初步招募人才以來，目前旗下產品已對客戶送樣測試、爭取認證，下半年有機會陸續發酵，在地緣政治催化，以及微星與上游晶片上深厚的合作關係基礎之下，可望正式打入AI伺服器供應鏈。

徐祥提到，儘管微星整體伺服器事業今年尚無法做出太多貢獻，在整體營收約佔3%至5%，但預期明年的成績將會顯著優於今年，未來3到5年目標逐年成長50%至100%。為了應對強勁的伺服器業務發展需求，微星也規劃將伺服器部門400多名員工的規模擴大至500人以上。

微星桃園新廠2027年完工

談到美國總統川普大眾打貿易戰，徐祥看好微星生產超前部署，部分產能早在幾年前就陸續轉回台灣，且桃園廠區現在已經開始運作6條至8條表面貼裝處理（SMT）以及其他組裝線，主要用於生產美國客戶訂單，同時攜手東南亞各家業者共同應對變局，而在歐美的新產線設置藍圖也會在近期公布。

徐祥指出，雖然產能轉移需要時間，但微星具備各式產品解決方案的整套輸出能力，因此移動的腳步將優於同業，也會透過漲價手段確保利潤。且集團去年購入的桃園工業用地在今年動工之後，計劃在2027年投入使用，產品類別包括AI伺服器、充電樁，智慧物聯網等應用，同時入駐自有品牌、研發中心等單位，開拓更多產品線。

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