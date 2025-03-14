晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

8年業績飆3倍 和泰產：2025年簽單保費目標155億

2025/03/14 19:04

和泰產險2024年簽單保費達143.4億元、年增8.9%。圖左為和泰產險董事長蔡伯龍、右為總經理顏思齊。（記者李靚慧攝）和泰產險2024年簽單保費達143.4億元、年增8.9%。圖左為和泰產險董事長蔡伯龍、右為總經理顏思齊。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕走過防疫保單的陰霾，和泰產險2024年簽單保費達143.4億元、年增8.9%，和泰產險總經理顏思齊表示，在既有的車險、商業險業務基礎上，今年將積極拓展離岸風電、綠能保險，同時，考量防詐、企業資安的需求，也積極拓展資訊安全險，期望帶動年度簽單保費達到155億元的目標，維持8%的成長規模。

業績年年成長，和泰產險在提升員工福利上也不手軟，顏思齊指出，和泰產險在前年、去年已連續調薪，分別調升4%至5%，也大幅讓基層員工晉升，獲得晉升的員工，月薪都可增加至少5000元。

顏思齊指出，和泰產險的業績近年穩健成長，對比8年前，簽單保費增加了2.9倍，2024年達143.4億元，主要業績以車險占比逾6成最大，其次是商業險佔約2成，至於佔比較小的個人險種，包括傷害險、健康險、手機險、個人責任險及住宅火險，則是今年希望能積極拓展的項目。

商業險部分，和泰產險特別看重風電、綠能等業務的保險，2024年簽單保費年增率已達25％，顏思齊表示，離岸風電、綠能相關的工程險，只要費率足夠，還是會支持這些新興風險；至於考量企業防詐、防駭的需求，也需要保險業提供最後一層的防護，因此也會強化提供資安險商品。

展望今年的市場，顏思齊表示．今年的經濟情勢雖然不太穩定，特別是投資市場波動劇烈，但仍將專注於車險、商業險等本業經營，雖然在去年0403地震後，今年2月南部再度發生強震，但在擴大集團綜效、優化作業流程、強化團隊凝聚力等經營方針下，對於業務及獲利仍有把握，預期可維持穩健成長。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財