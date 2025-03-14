8年業績飆3倍 和泰產：2025年簽單保費目標155億

和泰產險2024年簽單保費達143.4億元、年增8.9%。圖左為和泰產險董事長蔡伯龍、右為總經理顏思齊。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕走過防疫保單的陰霾，和泰產險2024年簽單保費達143.4億元、年增8.9%，和泰產險總經理顏思齊表示，在既有的車險、商業險業務基礎上，今年將積極拓展離岸風電、綠能保險，同時，考量防詐、企業資安的需求，也積極拓展資訊安全險，期望帶動年度簽單保費達到155億元的目標，維持8%的成長規模。

業績年年成長，和泰產險在提升員工福利上也不手軟，顏思齊指出，和泰產險在前年、去年已連續調薪，分別調升4%至5%，也大幅讓基層員工晉升，獲得晉升的員工，月薪都可增加至少5000元。

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顏思齊指出，和泰產險的業績近年穩健成長，對比8年前，簽單保費增加了2.9倍，2024年達143.4億元，主要業績以車險占比逾6成最大，其次是商業險佔約2成，至於佔比較小的個人險種，包括傷害險、健康險、手機險、個人責任險及住宅火險，則是今年希望能積極拓展的項目。

商業險部分，和泰產險特別看重風電、綠能等業務的保險，2024年簽單保費年增率已達25％，顏思齊表示，離岸風電、綠能相關的工程險，只要費率足夠，還是會支持這些新興風險；至於考量企業防詐、防駭的需求，也需要保險業提供最後一層的防護，因此也會強化提供資安險商品。

展望今年的市場，顏思齊表示．今年的經濟情勢雖然不太穩定，特別是投資市場波動劇烈，但仍將專注於車險、商業險等本業經營，雖然在去年0403地震後，今年2月南部再度發生強震，但在擴大集團綜效、優化作業流程、強化團隊凝聚力等經營方針下，對於業務及獲利仍有把握，預期可維持穩健成長。

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