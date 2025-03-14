台灣醫院接連遭駭客網攻 Google資安專家示警嚴重後果

Google Cloud Security暨Mandiant日本亞太區總裁何耀雄（左起）、北亞區總經理徐海國近日來台參加會議，並接受媒體訪問。（記者徐子苓攝）

〔記者徐子苓／台北報導〕近日馬偕醫院、彰基醫院接連遭到勒索軟體攻擊，雖然並未影響醫院運作，讓事件得以快速平息，但Google雲端安全高階主管示警，一旦醫療體系停擺，將阻礙醫院拯救生命，民眾應該意識到這類針對「關鍵基礎設施」攻擊的嚴重性。

Google Cloud Security暨Mandiant日本亞太區總裁何耀雄、北亞區總經理徐海國近日來台參加會議，並接受媒體訪問。Google在2022年耗資超過千億台幣，收購知名資安公司Mandiant，整合進Google Cloud，但Mandiant品牌仍獲得保留，持續提供事件應變和諮詢服務。

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Google表示，近年駭客持續攻擊醫療體系，通常出於兩類動機，一是政治因素、由國家資助，二則是恐嚇取財，這類攻擊的效果可能具有強大的破壞性、阻止醫院運作，也就是會阻礙醫院救人。因為Google並沒有參與台灣政府的調查，所以並不清楚這次駭客的動機，但他們的目的通常是為了賺錢。

Google解釋，醫院的主要目標是拯救生命，而駭客的目標是換取最高金額的錢財，醫院可能為了病人安全而付出贖金，因此攻擊醫院對駭客來說很有效，這類攻擊不只發生在台灣，英國、美國等其他國家都發生過。

儘管駭客可能只是為了錢財，民眾仍不該低估事情的嚴重性。Google指出，有些網路犯罪組織會和國家級駭客掛勾，或在工具上互通有無，但民眾時常只注意到國家級駭客的攻擊，而忽略了網路犯罪組織，但其實後者對關鍵基礎設施的危害也很嚴重，包含醫療、交通、國防等設施。

為了保護整個國家，而非僅聚焦單一產業，Google近年推出產品「Cybershield」，協助政府從整體國家的角度監控資安、進行防護，目前已獲得以色列、新加坡政府採用。Google觀察到，如果一國要對另一國家發動攻擊，通常會先從網路攻擊開始，接著才是實體攻擊，所以很多政府都清楚網路是第一道防線。

政府在資安防護方面時常面臨一個問題，就是各部門的情資分享十分有限，Google舉例，如果一個部門遭受攻擊，他們可能為了不讓錯誤浮上檯面，而避免和其他部門分享，導致駭客得以用同樣的手法攻擊更多政府機構，而Cybershield可以快速通報其他部門，進一步協助建立防護。

Google發現，台灣遭受最多網路攻擊的時間點，就是選舉期間，攻擊者可能是為了蒐集情報，或影響公眾輿論，Google也持續分享情資給台灣政府。今年，台灣的政府機構、關鍵基礎設施和高科技製造業，預期將持續成為駭客目標。

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