晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

台灣醫院接連遭駭客網攻 Google資安專家示警嚴重後果

2025/03/14 18:52

Google Cloud Security暨Mandiant日本亞太區總裁何耀雄（左起）、北亞區總經理徐海國近日來台參加會議，並接受媒體訪問。（記者徐子苓攝）Google Cloud Security暨Mandiant日本亞太區總裁何耀雄（左起）、北亞區總經理徐海國近日來台參加會議，並接受媒體訪問。（記者徐子苓攝）

〔記者徐子苓／台北報導〕近日馬偕醫院、彰基醫院接連遭到勒索軟體攻擊，雖然並未影響醫院運作，讓事件得以快速平息，但Google雲端安全高階主管示警，一旦醫療體系停擺，將阻礙醫院拯救生命，民眾應該意識到這類針對「關鍵基礎設施」攻擊的嚴重性。

Google Cloud Security暨Mandiant日本亞太區總裁何耀雄、北亞區總經理徐海國近日來台參加會議，並接受媒體訪問。Google在2022年耗資超過千億台幣，收購知名資安公司Mandiant，整合進Google Cloud，但Mandiant品牌仍獲得保留，持續提供事件應變和諮詢服務。

Google表示，近年駭客持續攻擊醫療體系，通常出於兩類動機，一是政治因素、由國家資助，二則是恐嚇取財，這類攻擊的效果可能具有強大的破壞性、阻止醫院運作，也就是會阻礙醫院救人。因為Google並沒有參與台灣政府的調查，所以並不清楚這次駭客的動機，但他們的目的通常是為了賺錢。

Google解釋，醫院的主要目標是拯救生命，而駭客的目標是換取最高金額的錢財，醫院可能為了病人安全而付出贖金，因此攻擊醫院對駭客來說很有效，這類攻擊不只發生在台灣，英國、美國等其他國家都發生過。

儘管駭客可能只是為了錢財，民眾仍不該低估事情的嚴重性。Google指出，有些網路犯罪組織會和國家級駭客掛勾，或在工具上互通有無，但民眾時常只注意到國家級駭客的攻擊，而忽略了網路犯罪組織，但其實後者對關鍵基礎設施的危害也很嚴重，包含醫療、交通、國防等設施。

為了保護整個國家，而非僅聚焦單一產業，Google近年推出產品「Cybershield」，協助政府從整體國家的角度監控資安、進行防護，目前已獲得以色列、新加坡政府採用。Google觀察到，如果一國要對另一國家發動攻擊，通常會先從網路攻擊開始，接著才是實體攻擊，所以很多政府都清楚網路是第一道防線。

政府在資安防護方面時常面臨一個問題，就是各部門的情資分享十分有限，Google舉例，如果一個部門遭受攻擊，他們可能為了不讓錯誤浮上檯面，而避免和其他部門分享，導致駭客得以用同樣的手法攻擊更多政府機構，而Cybershield可以快速通報其他部門，進一步協助建立防護。

Google發現，台灣遭受最多網路攻擊的時間點，就是選舉期間，攻擊者可能是為了蒐集情報，或影響公眾輿論，Google也持續分享情資給台灣政府。今年，台灣的政府機構、關鍵基礎設施和高科技製造業，預期將持續成為駭客目標。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財