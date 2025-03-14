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川普關稅戰火燒向盟友 專家：歐盟思考加入CPTPP不無可能

2025/03/14 18:16

卡特勒認為，川普的關稅政策，恐使各國尋求多邊貿易協議，歐盟考慮加入CPTPP並非不可能。（路透）卡特勒認為，川普的關稅政策，恐使各國尋求多邊貿易協議，歐盟考慮加入CPTPP並非不可能。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國前代理副貿易代表卡特勒（Wendy Cutler）說，川普的貿易政政策恐促使傳統盟友，比如歐盟，與其他國家，包括中國與印度尋求更緊密關係，她說，「我認為甚至歐盟考慮加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），並非不可能」。

在歐盟宣佈自4月起，將對價值260億歐元的美國產品課徵關稅，以反制美國12日生效的25%鋼鋁關稅後，美國總統川普隨及威脅將對歐洲酒類課徵200%的報復性關稅。

卡特勒提到，歐盟去年底與南美洲國家阿根廷、玻利維亞、巴西、巴拉圭與烏拉圭組成的「南方共同市場」（Mercosur）達成自由貿易協議，創建全球最大的自由貿易區。

智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）形容該政治性協議是「一項里程碑」，是南方共同市場與1個主要貿易區達成的唯一協議。歐盟由27個國家組成。

CSIS估計，該協議將取消逾90%的雙邊貿易關稅，讓歐洲出口商1年省下40億歐元關稅，而南美產品可獲得進入歐洲市場的有利條件。

卡特勒說，中國等美國競爭對手也努力吸引其他國家。中國已升級與東南亞國協（ASEAN）的自貿協議。她指出，「中國對其他國家主動示意，如果美國的夥伴不能信靠我們，其他國家，包括中國，看起來更有吸引力」。

CNBC報導，隨著與美國的緊張升溫，卡特勒並非是唯一提出歐洲可能將目光轉向其他地方的專家。量子戰略（Quantum Strategy）策略師羅奇（David Roche）說，「現實狀況是，從最廣義而言，歐洲必須尋求美國替代市場，而中國可以提供協助」。

卡特勒認為，各國或許轉向多邊貿易協議，比如美國沒有加入的CPTPP與區域全面經濟夥伴協定（RCEP）。

她說，香港已表達加入RCEP的意願，而英國成功加入CPTPP，「我預料其他國家將表達入會興趣，我認為甚至歐盟考慮加入CPTPP並非不可能，在那兒是個新世界」。

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