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東生華今年營收維持雙位數成長 骨鬆藥已拿到台灣藥證

2025/03/14 18:14

東生華今年營收預估可再成長2成。圖為東生華總經理楊思源。（圖:東生華提供）東生華今年營收預估可再成長2成。圖為東生華總經理楊思源。（圖:東生華提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕國內藥廠東生華（8432）今日舉辦法說會，總經理楊思源表示，去年營收獲利皆較2023年大幅成長，而今年營收目標仍是維持雙位數成長，其中成長較佳的品項將是降血脂藥、心絞痛藥及NGS（次世代基因定序檢測）三大領域。

東生華是全台首家「體液」NGS檢測通過LDTs（實驗室開發檢測）核准的公司，目前已與60%的癌症治療醫院簽約，其中包括13家醫學中心，楊思源表示，去年東生華NGS業績成長達54%，佔公司營收約5%，今年預計業績還可成長30%。

此外，新產品上市也是今年東生華營運重點，楊思源透露，今年1、2月已取得兩個品項的藥證，一個品項拿到澳門藥證，另一個是用於骨質疏鬆治療的生物相似藥Kauliv骨立維，拿到台灣藥證，國內市場約有7億元；東生華也預估有5項新品，在5、6月開始上市供貨，包括旗下創益生技2項、高峰藥品3項，將為2026年的成長鋪路。

由於東生華去年有4000萬元的授權金入帳，墊高獲利基期，不過楊思源表示，過去幾年東生華毛利較高的自費產品比重逐年拉高，2022年業績僅0.4億元，去年已達6.3億元，預估未來還會逐年增加，且今年起因為電費增加小幅調高自費產品售價，希望透過業績成長來彌補4000萬元的缺口，今年獲利目標至少仍持平於去年。

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