投資台灣+1 綠茵生技斥資17億蓋智慧保健食品廠

投資臺灣事務所今（14）日通過3家中小企業擴大投資臺灣，包含均賀科技，綠茵生技及知名客運業者。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕投資臺灣事務所今（14）日通過3家中小企業擴大投資臺灣，包含均賀科技，綠茵生技及知名客運業者，三家廠商投資金額超過21億元。

綠茵生技針對保健食品原料的研發與生產，因應營運策略發展，斥資近17億元於臺中市潭子聚興產業園區建置國際規格認證保健食品廠，加速CDMO委託開發暨製造服務策略。

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綠茵生技將導入AI智慧製造技術，結合MES與SAP系統，即時監控數據，提升生產精準度與效率。新廠引進超臨界流體萃取技術及設備，有效減少能源消耗及碳排放，並設置太陽能發電設備等，打造綠色製程與低碳智慧工廠ESG趨勢。

均賀科技深耕光學精密模具與光學成品射出，是國內外光學大廠的重要合作夥伴，是臺灣首家採用X光檢測產品的企業，曾獲德國蔡司（Zeiss）專訪肯定；均賀科技繼110年首次申請中小企業方案後，再投資近2億元申請第二案，於彰化縣福興鄉既有廠房導入智慧產線與自動手臂製程，而公司也完成碳盤查，確保營運符合ESG標準，並積極推動環保認證，全力打造永續綠色工廠。

另外，國內知名客運業者積極推動綠色運輸，計畫投資逾2億元，導入智慧管理系統，透過AI大數據分析、遠端監控與智能調度，提升車隊營運效率與能源管理。而為確保乘客安全，車輛也搭載先進安全監控技術，提升運行穩定性與事故防範能力。

經濟部補充，截至目前「投資臺灣三大方案」已吸引1673家企業超過2兆5347億元投資，預估創造16萬1060個本國就業機會，其中「中小企業加速投資行動方案」已吸引1136家企業投資約5787億元，帶來4萬860個就業機會；後續尚有7家企業排隊待審。

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