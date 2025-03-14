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曾被爆2人不和！陳立武回鍋任英特爾CEO 季辛格說話了

2025/03/14 18:34

季辛格（左）認為，陳立武（右）接掌CEO，不會分拆英特爾。（路透，英特爾官網，本報合成）季辛格（左）認為，陳立武（右）接掌CEO，不會分拆英特爾。（路透，英特爾官網，本報合成）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英特爾宣布陳立武接任執行長，希望這位半導體大老帶領英特爾重返榮耀。陳曾在去年8月閃辭英特爾董事，當時路透爆料，陳立武與時任執行長季辛格（Pat Gelsinger）對重振計畫產生衝突，如今重回英特爾，季辛格在社群平台發文稱，英特爾選擇陳擔任 CEO表明對代工業務的承諾，「英特爾不會拆分」。

英特爾正逢多事之秋，2年前進入英特爾董事會、協助扭轉頹勢的半導體產業大老陳立武，在去年8月19日突然閃辭董事。當時，他在聲明中強調，辭去英特爾董事職位是因為「太佔用時間」。

不過，當時路透引述消息人士的說法稱，陳立武閃辭是因與時任執行長季辛格在重振計畫有所衝突，對英特爾龐大的人力、代工製造的策略、風險迴避與官僚文化感到愈來愈挫折。

如今陳立武確定在3月18日正式接任英特爾執行長一職，季辛格在社群平台X發表看法，他說，「我認為選擇陳立武擔任 CEO，表明英特爾再次確認他們對代工業務的承諾」。網友問他，英特爾是否會拆分，季辛格回應：「我不認為公司會拆分」。

另一網友還問季辛格：「陳（去年）之所以閃辭董事，是因為不同意你選擇代工業務」，季辛格則回應，「不要相信媒體」。

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