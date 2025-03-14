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AI與資訊基建需求增溫 系統整合廠看營運正向

2025/03/14 17:33

軟體廠今年迎接多元商機。（示意圖，路透）軟體廠今年迎接多元商機。（示意圖，路透）

〔記者歐宇祥／台北報導〕近期電子廠股價沉浮，反倒軟體族群因商機多元，AI應用可望加速推展，帶動雲端、資安與硬體建置需求提升，對系統整合廠等切入多領域的軟體廠營運頗為正向，近期凌群（2453）、邁達特（6112）、華經（2468）都頗受市場關注；軟體代理廠零壹（3029）也因投入AI佈局，今年營運正向。

凌群近日公告去（2024）年稅後淨利3.06億元、年增10%，每股稅後盈餘（EPS）3.06元，創歷年新高。凌群通吃軟體族群與機器人概念股商機，加上下週2025年智慧城市展將至，凌群也將展出其AI與賦能全方位應用的整合能力，以及AI應用的創新突破。

邁達特去年因海外能源子公司能源產品投資損失，導致全年獲利大衰退，稅後淨利為1.14億元、年減81%，不過邁達特也指出，去年雲服務、資安營收雙位數成長，因國內企業對三大公有雲、資安、AI建置仍正向，仍將帶動營運成長。

華經近期因股價波動劇烈，再次公告2月自結數，其中稅後淨利600萬元、年增35%，單月每股稅後盈餘0.08元，與元月自結合計為0.16元。展望今年雖然大環境變數多，不過該公司看好需求持續、AI持續帶動換機潮，於營運有益。

零壹日前公告去年稅後淨利8.34億元、年增21%，每股盈餘為5.22元。零壹是國內代理資安大廠軟體最為全面的廠商、並持續佈局AI領域，該公司看好AI與相應的資安需求將持續擴大，將成為營運堅實的市場基礎。

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