號召螞蟻人！星宇航空神戶甜點路跑活動開跑

星宇航空0122開賣神戶航線，預計0418開航，成為台灣的第一家飛往神戶機場的航空公司。（圖／星宇航空）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕星宇航空即將於4月18日盛大開航台北/台中-神戶航線，為首家直飛神戶的國籍航空公司。神戶是日本最早開放對外國通商的五個港口之一，擁有濃厚的異國風情，孕育了許多著名的職人甜點店，因此神戶又有「甜點之城」的稱號。為讓國人能更瞭解當地的甜點魅力，星宇航空即日起舉辦甜點路跑活動，精選9家甜點店口袋名單，帶大家深度體驗神戶這座城市的甜蜜魅力！

星宇航空0122開賣神戶航線，預計0418開航，成為台灣的第一家飛往神戶機場的航空公司。（圖／星宇航空）

活動辦法：

1. 甜點路跑小測驗：即日起-5/18，前往主題網站回答相關問題，答對一定題數並分享活動在個人社群，就可以參加抽獎，人數滿1.5萬人可以解鎖神秘大獎。

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2. 甜點路跑集章活動：4/18-5/18，搭乘星宇航空神戶航點，憑登機證到星宇航空合作神戶甜點店消費集章，集滿一定章數到活動網站上傳集點卡與登機證，並分享完成畫面在個人社群，就可參加抽獎。最大獎是台北-日本不限航點來回機票 。

活動網址：https://media.starlux-airlines.com/kobe-sweet-run/

最新航班時刻及相關資訊，請以星宇航空官網公告為主。（圖／星宇航空）

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