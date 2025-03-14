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經部證實收海峽風場「生死狀」!業者最糟被解約恐賠6億

2025/03/14 17:05

海峽風場最後通牒13日到期，經濟部證實已收件。（記者林菁樺攝）海峽風場最後通牒13日到期，經濟部證實已收件。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕力麗集團投資海峽一期300MW進度延宕，經濟部能源署先前已下「最後通牒」，需在3月13日前提出符合規定的產業關聯方案（俗稱國產化）與具體進度；經濟部、業者均證實已送件，但國產化方案還要由產發署審查，能源署視情況扣履約保證金，最嚴重是解約取消開發權，6億元履約保證金遭沒收。

海峽一期300MW原應在2025年底完工，但受到通膨、成本大增，且股東出現變動，在去年已向經濟部提出展延完工申請，不過，未獲得能源署同意，並要求業者要在3月13日前進行相關說明，要提出融資到位、施工許可和完工併聯具體成果及佐證等。

海峽今（14日）表示，已有依照要求回覆機關。能源署也證實，經濟部已收件，將由產發署進行「產業關聯審查」後，能源署就內容，確認是否符合行政契約規範定。

若產發署給予業者一定時間補正，但業者期限內又未能完成，能源署可從業者已繳的6億元履約保證金開始扣除、每月扣3%。不過，也不排除業者的產業關聯狀況太差，恐直接解約，6億元保證金直接沒收。

至於產業關聯審查結果多久出爐?經濟部尚無法確定，要由產發署、能源署與業者開會，再召開審查委員會決定。最糟狀況就是「取消開發權」，風場容量可能併入3-3階段。

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