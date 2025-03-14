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鴻海AI伺服器上看兆元規模 鎖定人形機器人整機組裝

2025/03/14 17:17

鴻海董事長劉揚偉今天在法說會表示，2025年集團AI伺服器營收規模可望達到兆元等級。（資料照）鴻海董事長劉揚偉今天在法說會表示，2025年集團AI伺服器營收規模可望達到兆元等級。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）董事長劉揚偉今天在線上法說會表示，2025年集團AI伺服器業績將逐季成長，全年營收規模可望達到兆元等級，並佔整體伺服器比重達50%以上。他也強調，「我們當然也會做整個人形機器人的組裝」，在此方面打造軟體相關的應用，包括提供集團正在發展的智慧製造、智慧城市、智慧電動車3大平台服務。

劉揚偉說，2024年大型雲端服務供應商與一線品牌廠顯著提升伺服器需求，帶動鴻海AI伺服器營收成長超過150%，加上一般伺服器需求的回升，整體伺服器的營收年增78%。觀察今年全球AI的運算力基礎建設的需求將會持續增加，以今年首季來看，AI伺服器業績無論是季對季、年對年都有100%以上的成長。

劉揚偉說，隨著GB200以及下世代的產品進入量產，相信AI伺服器營收將會一季比一季更好。全年來看，鴻海AI伺服器營收將達到兆元規模，佔整體伺服器比重達50%以上。「我們一直是主要客戶重要的新產品共同開發的夥伴，讓我們可以確保我們會參與到下一代以及下下一代的產品開發。」

在人形機器人產業上，劉揚偉認為，鴻海除了組裝業務，也將聚焦提供各式馬達與其中的關鍵零組件，鎖定系統級商業模式，並經由發展中的智慧軟體平台提供更多客製化服務，客製化的程度約為8成至9成，剩下的1成至2成由客戶自行處理。

順應美國製造 資本支出年增20%

談到川普美國製造、關稅等政策，劉揚偉指出，美國其實是鴻海第1個在海外投資的國家。集團從1985年就進入美國，1988年才開始佈局中國，1998年起前往歐洲，2004年展開墨西哥產線設置，2006年揮軍印度，2007年在越南設廠，「目前我們在24個國家擁有233個廠區，在全球佈局上，我們累積了相當多的經驗。」

劉揚偉提到，過去幾年因為地緣政治以及疫情的關係，集團致力於打造供應鏈的多元佈局以及韌性，從2022年到2024年，資本支出合計超過了3400億元，與2019年至2021年的累積金額相比成長5成，後續呼應川普所推動的美國製造，鴻海將與客戶攜手設置生產據點。

關於今年資本支出增幅，鴻海財務長黃德才表示，2022年金額為979億元，2023年1117億元，2024年1363億元，2025年預期將成長2成以上。

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