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轉賣輝達晶片給DeepSeek？星國控3男詐欺涉案金額破百億

2025/03/14 16:49

DeepSeek可能透過新加坡的中間商，取得禁運的輝達晶片，新加坡已起訴3名嫌犯。（路透）DeepSeek可能透過新加坡的中間商，取得禁運的輝達晶片，新加坡已起訴3名嫌犯。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國AI新創公司DeepSeek引起全球關注，遭疑可能透過新加坡中間商，取得受美國出口管制的輝達晶片。新加坡日前起訴3人涉嫌詐欺，謊稱搭載輝達晶片的戴爾（Dell）和美超微（Supermicro）伺服器產品，賣給在新加坡註冊的公司，最終卻轉運至馬來西亞，外界質疑最終落入DeepSeek手中。新加坡檢察官13日表示，這起案件涉案金額達 3.9 億美元（約台幣128億）。

為了追查DeepSeek透過何種管道取得被禁運的輝達AI晶片，川普政府已調查 DeepSeek 是否透過新加坡的第三方，取得先進的輝達晶片。《華爾街日報》日前則披露，中國透過白手套繞道馬來西亞、越南及台灣的企業，取得搭載輝達最新AI晶片的伺服器。

新加坡警方與海關人員於2月26日突襲22個地點，共逮捕9人，其中3人被指控詐欺或共謀詐欺罪，分別是2名新加坡人和1名中國人。根據新加坡媒體消息，此案和輝達晶片從新加坡轉運，並流向DeepSeek的指控有關。

新加坡進一步調查，戴爾和美超微運往馬來西亞的伺服器，是否搭載被禁運至中國的輝達AI晶片。目前已起訴3人涉嫌詐欺，謊稱將戴爾和美超微伺服器產品，賣給在新加坡註冊的公司，最終卻轉運至馬來西亞。

根據路透最新報導，新加坡檢察官週四（13日）在法庭上表示，3名男子被指控以欺詐手段向馬來西亞供應美國伺服器的案件，涉案金額達 3.9 億美元。新加坡當局表示，這些伺服器可能搭載輝達晶片，但沒有透露這些晶片是否屬於受美國出口管制的高階晶片。

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