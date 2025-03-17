週五（14日）加權指數小漲6.37點，收2萬1968.05點。（歐新社資料照）

1.台股週五（14日）在聯發科、世芯-KY、創意等電子股開盤走揚，指數開盤漲25.13點，以2萬1986.81點開出，早盤指數一度漲逾百點，來到2萬2074點。不過，在台積電、世芯、長榮等重量級賣壓釋出，加上觀光、化學、金融股也走跌下，指數一度跌逾百點，測2萬1895點。所幸塑膠、鋼鐵、橡膠、光電、IC設計等類股走揚下，指數力守紅盤，終場小漲6.37點，收2萬1968.05點。

2.鴻海（2317）公佈2024全年稅後淨利1527.05億元、每股盈餘（EPS）11.01元，皆創下歷史新高紀錄，展望今年在雲端網路、元件及其他產品帶動之下，營運表現可望勝過2024年，而第1季旗下4大產品雖然僅有雲端網路產品呈現季增，但從全年來看，年對年表現都會優於去年同期。

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3.美國總統川普上任後，已對中國增加20%進口關稅，群創（3481）總經理楊柱祥說，此創造台廠有利條件，群創台南有整機廠產能，不但有轉單效應，隨關稅變化，群創將彈性改變生產基地，掌握商機。

4.外資連14賣，週五（14日）再賣超104.85億元，雖然台積電、聯電雙雙入賣超榜，但最大苦主是中信金，今大賣逾2萬張，在外資連4賣，共賣超6.34萬張下，股價失守40元關卡，今終場下跌0.62%，收39.75元，成交量放大到6.32萬張。

5.投信連10買，週五（14日）買超74.98億元，不過，長榮卻慘遭洗血，倒貨6291張最多，在投信連3賣，在3天賣超1.74萬張下，今股價開低下殺，一度跌破220元關卡，觸及219.5元，終場勉強守住220元，跌幅高達4.56%，成交量放大到6.69萬張。

6.最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI）為1319.34點，較前一期下跌116.96點，跌幅8.14%，連9跌。其中，遠東到歐洲、美西、美東航線跌幅都逾10%，而遠東到美西、美東運價分別跌破2000、3000美元。

7.Investing.com報導，英特爾亞利桑那新晶圓廠據悉將比預定的2025年中旬，提前生產18A製程。英特爾寄望18A晶片一舉超越台積電2奈米製程，成為目前全球最先進半導體，同時藉此振興其在半導體製造的地位。

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