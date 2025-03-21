LTN經濟通》美俄牽手指標？檯下暗潮汹湧

知情人士透露，在美方的支持下，俄羅斯試圖推動北溪2號重啟。（路透資料照）

俄烏若停戰 北溪二號將重啟？

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士透露，在美方的支持下，俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）的親密盟友一直在策劃重啟俄羅斯通往歐洲的天然氣管線北溪2號（Nord Stream 2），引發各界的關注。

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根據多名知情人士指出，促成這項交易是東德國安機構史塔西（Stasi）前官員沃尼格（Matthias Warnig）所推動，在2023年之前，沃尼格一直擔任北溪2號管線公司的執行長，協助克里姆林宮控制的天然氣巨頭俄羅斯天然氣工業（Gazprom）管理北溪2號管線。

知情人士表示，沃尼格的計劃是透過美商與美國總統川普（Donald Trump）團隊接觸，作為秘密行動的一部份，盼能藉此促成烏克蘭戰爭的結束，同時深化美國和俄羅斯之間的經濟聯繫。

華盛頓官員提到，川普政府的一些人士注意到了這項吸引美國投資人的行動，並認為這是重建與莫斯科關係的一步。根據知情人士稱，已有多家公司表達了投資意向，而一個由美國領頭的投資團體已擬議俄羅斯天然氣工業制裁解除後，雙方的協議大綱。

烏克蘭戰爭爆發後，俄羅斯對歐洲大陸的能源供應一直是各界關注的焦點。（美聯社資料照）

俄天然氣引美歐利益衝突

歐盟官員最近幾週也注意到關於北溪2號重啟計劃的討論，據多名了解討論情況的官員透露，多個歐洲國家領導人對此表達關注，並進行了討論。烏克蘭戰爭爆發後，俄羅斯對歐洲大陸的能源供應一直是各界關注的焦點，2022年9月，北溪2號的兩條管線之一在軍方的襲擊下被炸毀，而北溪1號的兩條管線也在戰爭期間遭到破壞。

知情人士表示，在莫斯科入侵後，歐盟國家結束對俄羅斯天然氣的依賴，這項最新計劃恐使美國對歐洲能源供應掌握空前的影響力，不過這項行動目前面臨的阻礙也相當龐大。首先，美國必須解除對俄羅斯實施的制裁，其次，俄羅斯需同意恢復戰爭期間中斷對歐洲的銷售，再來則是德國要允許俄羅斯的天然氣流向歐洲的任何潛在買家。

一名知情的美國政府前官員透露，美國可能會認為現在的俄羅斯值得信任，因為交易中間有可信的美國人，對於美國投資人而言則是「不勞而獲」。

北溪管線橫跨波羅的海一路通往德國，沿途經過愛沙尼亞等國。（法新社資料照）

北溪2號營運商破產期限延至5月9日

橫跨波羅的海一路通往德國的北溪管線，是目前最大的管線，與其他行經白俄羅斯、烏克蘭和土耳其等國家的陸地管線，一同將俄羅斯天然氣輸往歐洲各地。北溪實際上是2組共4條管線，每年可以向歐洲運輸1100億立方公尺的天然氣，足夠供應約2600萬戶家庭使用。

北溪1號管線於2011年開始營運，北溪2號則在2021年完工，但始終未獲得營運許可。北溪管線由俄羅斯天然氣工業控制，同時也得到西方大型能源公司的支持，包括殼牌（Shell）、意昂集團（E.ON）、Uniper 、Engie和OMV。

美國拜登政府在俄烏戰爆發後，於2022年對北溪2號公司及時任執行長沃尼格祭出制裁。目前針對俄羅斯天然氣工業切斷能源供應的幾起仲裁案件也正在進行中。

北溪2號目前也面臨財務困境，俄羅斯天然氣工業旗下子公司、營運商北溪2號公司正承受向債權人償債的壓力。今年1月獲得特別豁免暫停破產程序，瑞士法院設定了5月9日的最後期限，要求總部位於瑞士的北溪2號公司重組債務，並向小規模債權人償債，如果未能滿足這一條件，公司可能宣佈破產。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）則在1月回應表示，北溪2號的潛在破產或出售將等同於「偷竊」。

根據政府官員透露，川普團隊現在將北溪2號視為烏克蘭和平談判中能加以利用的戰略資產。（路透資料照）

川普將北溪二號視為俄烏和談戰略資產

川普在首個總統任期內曾直言不諱的批評北溪2號，這一管線已成為那些指責德國、歐洲過度依賴俄羅斯天然氣，並協助資助莫斯科戰爭機器的代表。但根據政府官員透露，川普團隊現在將這條從俄羅斯延伸至波羅的海沿岸的管線視為烏克蘭和平談判中能加以利用的戰略資產。

從理論上來看，擁有這條管線可以讓美國投資人有能力控制俄羅斯向歐洲輸送的天然氣，歐洲同時也是美國透過油輪運輸跨大西洋液化天然氣（LNG）的關鍵市場。

不過，有俄羅斯投資經驗的美國政府前官員和西方商人認為，光靠川普和普廷同意不足以啟動北溪2號計劃。1名前政府高階官員指出，無法想像任何美國大企業的董事會會說「讓我們重返俄羅斯市場」，而俄羅斯人也清楚這一點，他們已經看到了美國政策的波動。

這名官員補充提到，目前歐洲也還沒解除制裁，若是德國跟進推動恢復北溪管線的營運，將會引起歐洲地區很大的分歧，因此，任何類似的行動距離落實都還很遙遠。

隨著歐洲逐步擺脫對俄羅斯能源的依賴，德國、歐盟皆表態不支持北溪2號恢復營運。（美聯社資料照）

德國欲擺脫對俄天然氣依賴

針對美俄試圖推動北溪2號重啟的傳聞，德國經濟部回應否認北溪2號管線恢復俄羅斯天然氣供應的任何可能，並強調，德國致力於擺脫對莫斯科的能源依賴。過去幾十年來，德國嚴重依賴俄羅斯天然氣供應，但烏克蘭戰爭後，德國推動天然氣供應多元化，挪威目前已成為其最大的天然氣供應國。

德國經濟部聲明表示，從安全政策角度來看，擺脫俄羅斯天然氣的依賴對於德國政府而言具有戰略重要性，德國政府將堅持這一立場，並明確否認柏林正在與俄羅斯進行任何有關透過北溪2號管線供應俄羅斯天然氣的談判。

同為北約（NATO）成員、歐盟盟友的愛沙尼亞也譴責任何透過恢復北溪2號管線營運，出口俄羅斯天然氣的企圖，並稱這是歐洲能源安全「朝著錯誤的方向邁進」。愛沙尼亞外交部長薩克納（Margus Tsahkna）更直言，北溪2號真正的歸屬應該是「海底」。

歐盟也同樣否認了相關可能性，歐盟執委會發言人伊特寇南（Anna-Kaisa Itkonen）指出，北溪2號「並不會幫助歐洲能源來源更加多元化」，對於歐盟而言「不是共同利益計劃」。

伊特寇南表示，多年以來，歐盟執委會的立場一直是，如果要建造和營運這條管線，就必須遵循國際和歐洲相關立法。值得注意的還有，實際上從未有天然氣透過這條管線運送到歐洲。

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