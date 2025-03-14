建立高雄主權AI系統 2025高雄智慧城市展3/20登場

打造高雄成為AI City，「2025高雄智慧城市展」將於3月20日登場。（記者葛祐豪攝）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕「2025高雄智慧城市展」將於3月20至22日登場，預估將吸引超過4萬名專業人士參與，高市府規劃設置「高雄市政主題館」，推出「智慧高雄AI燈塔計畫」，盼讓高雄成為AI City。

「2025高雄智慧城市展」暨第4屆智慧城市論壇暨展覽，將於3月20至22日在高雄展覽館舉行，今天下午舉行展前記者會，宣布本屆共有500個攤位，涵蓋5G AIOT、智慧治理、智慧醫療、綠能永續、智慧交通等多元應用方案。

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為期3天的展會，將舉17場跨領域專業論壇，預計吸引超過4萬名專業人士參與，另有來自全球近200位的海外訪客，共同探討智慧城市與淨零城市的發展經驗。

台灣智慧城市產業聯盟會長簡志誠表示，智慧城市論壇暨展覽（SCSE）自2014年創辦以來，已成為全球指標性的智慧城市展覽，也是亞洲最具規模的物聯網產業盛會；今年展覽以「數位與綠色雙軸轉型」為主題，探討運用最新的AI、物聯網等科技，落實智慧城市或淨零城市的各種可能性，創造南部地區產業升級的契機。

高市副市長林欽榮（左），參觀最新的AI科技應用。（記者葛祐豪攝）

高市副市長林欽榮強調，市府特別在現場設立「高雄市政主題館」，15個局處展出數位治理與為民服務的27個系統整合解決方案，其中，「智慧高雄AI燈塔計畫」將建立屬於高雄的主權AI系統，打造城市級的生成式AI平台，應用於交通管理、災害防治等領域，盼讓高雄成為AI City。

智慧醫療也是本屆智慧城市展的一大亮點，集結南台灣16家醫院及2家國立大學，共組「智慧醫療主題館」，呈現智慧醫療創新應用；值得一提的是，今年榮獲「智慧城市創新應用獎」的高雄市立小港醫院，成功導入智慧科技，改善復康巴士病友就醫流程，有效縮短等候時間，大幅提升病患就醫體驗。

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