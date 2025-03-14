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名師解盤》蔡明翰：市場觀望氣氛濃 聚焦輝達GTC大會

2025/03/14 15:10

國泰證期顧問處協理蔡明翰。（業者提供）國泰證期顧問處協理蔡明翰。（業者提供）

國泰證期顧問處協理 蔡明翰

美股近期持續震盪拉回，創波段新低，主要反應關稅戰部分，從原本對於加拿大、墨西哥課稅之後，目前美國川普課稅目標轉向歐盟，未來可能會對歐盟27個國家包含葡萄酒、香檳等酒類相關商品，徵收200%關稅，所以這塊可以看到，市場擔憂經濟面可能受衝擊，美股震盪拉回格局不變。

市場也在擔憂，資金面缺乏，本週15日之後，參議院沒辦法有效通過資金法案，部分美國政府部門即將關閉，可能也會導致股市短線具有一定壓力。唯一利多只剩下近期通膨數字，前幾天的CPI還有昨天的PPI，都呈現低於市場預期，對於關稅議題稍有降緩擔憂疑慮，市場也在關注，通膨狀況沒有預期來得高，下週FED利率決議是有怎麼樣的變化，市場又要持續關注當中，剛剛提到，關稅議題還是圍繞整個市場，比較好的現象就是看到，跌深半導體族群，費半有先行回穩，台股自然會有一定幫助，只是近期台股表現對於美股來說，都是領先反應，昨天台股已經領先下跌的情況下，美股即使創波段新低，對於台股壓力相對較輕。

今天台股平盤附近震盪，市場呈現比較觀望氣氛，量能呈現萎縮，市場正等待關稅議題變化之外，市場也關注輝達下週GTC大會，是不是能夠提出AI亮點，帶動AI族群轉強，費半先行止穩，先前跌勢最大就是費半，下週如果有相關利多，導致AI和科技族群有效轉強，自然能吸引近期相對保守操作的外資，在台股轉為偏多格局，如果電子權值股能夠跟上轉強，台股才會有比較大走揚機會，後續比較重要觀察點，還是資金流展現，電子成交比重一直都維持7成以下，市場資金沒有出現回流，指數自然會比較壓抑，建議投資人，短線在電子成交比重沒有有效回升之前，還是可以適量資金在非電族群，尤其是原物料族群偏多操作，至於長線投資人可趁市場恐慌拉回期間，在電子權值股持續布局，下週GTC大會能讓市場氛圍反轉，指數就會有比較大的走揚空間。

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