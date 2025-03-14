晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

無法好聚好散？求職網：66％上班族提辭呈後遭多方刁難

2025/03/14 14:26

yes123求職網調查，高達66%的上班族，自認在提出辭呈後，遭到原公司各種形式的刁難（業者提供）yes123求職網調查，高達66%的上班族，自認在提出辭呈後，遭到原公司各種形式的刁難（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕又到了年後轉職旺季，根據yes123求職網調查，高達66%的上班族，自認在提出辭呈後，遭到原公司各種形式的刁難，包括以不同理由要求延後離職、主管開始冷言冷語、工作量突然暴增，甚至要求放棄獎金或分紅。

為了解上班族在離開老東家前，可能面對哪些「職場狀況」？yes123求職網日前進行「蛇年離職潮與企業留才計畫調查」。

調查發現，多數上班族要辭職時，多數採取「口頭提出」，或「正式書面辭呈」，以「電子郵件」或「簡訊」辭職的仍為少數。

不過，多數上班族辭職時，並不會告知僱主真正原因，因此「家庭因素」就成了最佳擋箭牌；也有不少上班族以「身心健康因素」或「進修深造」作為辭職理由。

但正式提出辭呈後，到真正離開公司前，真正的挑戰才開始，因為有些企業會採取「軟硬兼施」的態度：一方面有留人動作，另一方面卻給予壓力，導致高達66.3%的人表示，曾遇過來自公司方面的刁難。

yes123求職網調查發現，在可複選情況下，勞工主要被「刁難」的情況，包括以找不到人或未交接完成為藉口「要求延後離職」、「老闆或主管開始對自己冷言冷語」，以及「離職日前，工作量突然暴增」、「要求放棄獎金或分紅」。

其他的刁難還包括，「要求放棄未休的年假或補休」、「找藉口預扣或延後發薪」、「突然要求簽署保密條款或競業禁止契約」，以及「找藉口不發離職證明書」、「離職日前，突然被改變職務或職位」。

觀察本次調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌提醒，年後將離職的上班族，除了需要把職掌的工作進行交接外，依勞基法規定，還要有「事前預告」的時間，而且是隨著年資深淺有所不同。

「人情留一線，日後好相見！」楊宗斌建議，正式離開公司前，要保持「不卑不亢」的應對方式，除了繼續堅持正面的工作態度到最後，並且確實完成交接和離職手續，同時確保勞工權益不受損。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財