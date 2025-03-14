無法好聚好散？求職網：66％上班族提辭呈後遭多方刁難

yes123求職網調查，高達66%的上班族，自認在提出辭呈後，遭到原公司各種形式的刁難（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕又到了年後轉職旺季，根據yes123求職網調查，高達66%的上班族，自認在提出辭呈後，遭到原公司各種形式的刁難，包括以不同理由要求延後離職、主管開始冷言冷語、工作量突然暴增，甚至要求放棄獎金或分紅。

為了解上班族在離開老東家前，可能面對哪些「職場狀況」？yes123求職網日前進行「蛇年離職潮與企業留才計畫調查」。

請繼續往下閱讀...

調查發現，多數上班族要辭職時，多數採取「口頭提出」，或「正式書面辭呈」，以「電子郵件」或「簡訊」辭職的仍為少數。

不過，多數上班族辭職時，並不會告知僱主真正原因，因此「家庭因素」就成了最佳擋箭牌；也有不少上班族以「身心健康因素」或「進修深造」作為辭職理由。

但正式提出辭呈後，到真正離開公司前，真正的挑戰才開始，因為有些企業會採取「軟硬兼施」的態度：一方面有留人動作，另一方面卻給予壓力，導致高達66.3%的人表示，曾遇過來自公司方面的刁難。

yes123求職網調查發現，在可複選情況下，勞工主要被「刁難」的情況，包括以找不到人或未交接完成為藉口「要求延後離職」、「老闆或主管開始對自己冷言冷語」，以及「離職日前，工作量突然暴增」、「要求放棄獎金或分紅」。

其他的刁難還包括，「要求放棄未休的年假或補休」、「找藉口預扣或延後發薪」、「突然要求簽署保密條款或競業禁止契約」，以及「找藉口不發離職證明書」、「離職日前，突然被改變職務或職位」。

觀察本次調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌提醒，年後將離職的上班族，除了需要把職掌的工作進行交接外，依勞基法規定，還要有「事前預告」的時間，而且是隨著年資深淺有所不同。

「人情留一線，日後好相見！」楊宗斌建議，正式離開公司前，要保持「不卑不亢」的應對方式，除了繼續堅持正面的工作態度到最後，並且確實完成交接和離職手續，同時確保勞工權益不受損。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法