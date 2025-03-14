新北市原住民建購及修繕住宅補助 3/1至4/30開放申請

新北市「原住民建購及修繕住宅補助」自3月1日起至4月30日開放申請。圖為補助案修繕前後。（新北市原民局提供）

〔記者黃子暘／新北報導〕今年度新北市「原住民建購及修繕住宅補助」自3月1日起至4月30日開放申請，原住民族行政局長林瑋茜Siku Yaway表示，年滿18歲的新北原住民族人，3年內購買（含自建）的房屋或屋齡超過7年以上的自有房屋須修繕者，均可提出申請，補助金額為建購住宅每戶30萬元，修繕住宅則每戶最高15萬元；今年申請資格放寬為可由房屋所有權人的全體繼承人共同提出申請。

原民局指出，市府提供建購、修繕住宅補助金，截至目前已有735戶原住民家庭受益；因應族人的實際需求，今年適度調整放寬申請資格及條件，將申請年限從買房2年內可申請，延長至3年內。

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此外，有許多具有長期居住事實，卻因文化差異無法順利完成繼承登記作業的族人，市府將申請資格放寬為可由房屋所有權人的全體繼承人共同提出申請，提醒有意申請者，即日起至4月30日備妥申請文件，向戶籍所在地區公所送件申請。

汐止區阿美族人陳先生表示，在都市生活多年，房子下雨天會漏水，使天花板受潮變形，還要煩惱電線老舊影響安全等問題，不知從何籌措修繕費用，市府提供修繕住宅補助項目包括屋頂、天花板、地板、牆壁、廚房及衛生設備等，認為確實能協助改善居住環境。

原民局補充，若有相關問題，可於週一至週五早上8點半至12點、下午1點半至5點電洽原民局社會福利科承辦人張先生（02-29603456轉3965），將有專人服務。

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