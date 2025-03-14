苗縣府規劃660公頃用地 力邀台積電來苗栗設廠

苗栗縣政府規劃3處科學園區、660公頃用地，力邀台積電來苗栗設廠。圖為3處規劃位置。（苗栗縣政府提供）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府正積極配合中央推動「桃竹苗大矽谷推動方案」政策，積極於竹南科學園區周圍規劃3處，共約660公頃的科學園區，也力邀台積電到苗栗設廠，全力支持國家半導體產業發展。

苗栗縣政府也積極爭取國科會認定3處科學園區為重大建設範圍，以利辦理新訂擴大都市計畫及土地變更程序，加速土地取得及開發，解決產業「缺地」問題，協助科技產業深根台灣、強化國內技戰略地位。

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台積電董事長魏哲家於6日在總統府記者會上指出，今年需要在台灣設置11條生產線，有大量土地設廠需求，苗縣府因應桃竹苗大矽谷計畫，也推動3處科學園區開發，目前進度為：

1、竹南科學園區東側產業園區：預計今年底完成都市計畫變更，縣府將以區段徵收開發，可取得約5公頃園區事業專用區土地。

2、頭份交流道附近產業園區：正進行可行性評估中，預計今年下半年啟動都市計畫個案變更程序，其中頭份交流道西側農業區變更後，以區段徵收開發方式約可取得17公頃的園區事業專用區土地。

3、擴大竹南科學園區：可行性評估進入期末階段，預計今年上半年完成，縣府也同步向國家科學及技術委員會爭取列為重大建設計畫，以啟動新訂擴大都市計畫程序。

苗栗縣政府指出，縣內水電資源豐沛，有鯉魚潭、明德及永和山水庫，通霄發電廠發電量達375萬千瓦，竹南至苑裡外海亦有多處離岸風電電廠，目前正積極發展氫能電廠，再者，苗栗縣北銜新竹科學園區，南臨中部科學園區，縣內亦有竹南科學園區及銅鑼科學園區，交通區位便捷，足具投資設廠潛力。

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