LTN經濟通》Costco致勝策略 大廠都願隱身代工

自有品牌「科克蘭」（Kirkland Signature）是Costco的「最強印鈔機」。（彭博）

科克蘭比同類品牌價格低15%至20%

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）在全球有廣大的支持者，其商業模式更是讓無數投資人、分析師津津樂道，在這之中，Costco自有品牌「科克蘭」（Kirkland Signature）無疑是「最強印鈔機」，在上一個會計年度，就為Costco創辦了約560億美元（新台幣1兆8452億元）的營收，約占Costco總營收的23%，比例接近4分之1，可以說Costco建立起的這個零售帝國，科克蘭功不可沒。

自有品牌（Private Label）指的是由零售商、分銷商或特定企業自行開發並銷售的產品，而非使用第三方製造商的品牌，這些產品通常由外部製造商代工生產，但品牌歸屬於委託方。儘管美國大型零售商如沃爾瑪（Walmart）、克羅格（Kroger）等都有自有品牌，但它們並不像Costco，使用單一品牌「科克蘭」就涵蓋如此多元的產品類別。

請繼續往下閱讀...

根據統計，Costco會員能買到約550種掛著科克蘭品牌的商品，雖然科克蘭產品價格便宜，比美國國內同類品牌便宜至少15%至20%，但Costco會員認為，其品質能與市面上的知名品牌匹敵，因此會優先選購。Costco也極力確保科克蘭每一款新產品，都能進一步強化品牌的價值與品質，所以會經過嚴苛挑選。Costco商品營運總監艾達莫（Claudine Adamo） 說：「我們不會隨便把品牌名稱印在別人製造的產品上，任何新產品都必須經過最高層批准，甚至要送到執行長辦公室簽核。」

而消費者若喜歡或要購買科克蘭商品，就必須加入Costco會員，進一步鞏固了忠實客群。種種因素使得科克蘭本身成為一個具有影響力的品牌，被譽為「自有品牌之王」。

根據統計，Costco會員能買到約550種掛著科克蘭品牌的商品。（法新社）

科克蘭是Costco總部地名

科克蘭的起源可追溯到1995年，Costco共同創辦人辛尼格（Jim Sinegal），當時擔任Costco執行長，他受到 《富比世》（Forbes）雜誌上一篇關於品牌的文章啟發，決定創建一個名為「科克蘭」的統一品牌，科克蘭這個名稱，來自於Costco當時總部的所在地「華盛頓州科克蘭」（Kirkland, Washington），而在科克蘭這個品牌問世之前，Costco旗下有30多個自有品牌，產品線十分雜亂，像是Simply汽水、Chelsea衛生紙、Clout detergent狗糧等。

科克蘭產品的營收高達約560億美元，若把科克蘭當成一家獨立公司，那麼其創造的營收水準，比耐吉（Nike）、可口可樂（Coca-Cola）和聯合航空（United Airlines）還要高，而且這一數字還沒有把Costco加油站的「科克蘭汽油」（Kirkland gasoline），所創造的240億美元營收給納入。

根據Costco的死忠粉絲─大衛（David Schwartz） 和蘇珊 （Susan Schwartz）這對夫婦檔，在2023年出版的《好市多的樂趣》（The Joy of Costco）一書中的資訊，2022年科克蘭品牌營收最高的商品是衛生紙（14 億美元）、紙巾（12 億美元）和瓶裝水（7.3 億美元）。

Costco的成功秘訣之一在於「精簡商品選擇」，避免讓消費者面對過多選擇而感到無所適從。舉例來說，通常1家Costco分店的貨架上，僅會陳列約3800種不同商品，因此對於供應商而言，要爭取一席之地是項複雜的任務。以衛生紙為例，消費者通常只需要從國際大品牌或科克蘭品牌這2個品牌中選出1個，且每款衛生紙僅提供2種尺寸。

Costco共同創辦人辛尼格（Jim Sinegal），是催生科克蘭品牌的關鍵人物。（法新社）

星巴克等大廠都是科克蘭代工廠

至於科克蘭產品的生產商，Costco將其視為最高機密。但大家都知道，科克蘭有部分咖啡產品是由星巴克（Starbucks）生產，除此之外，外傳電池商金頂（Duracell）、衛生紙大廠金百利克拉克（Kimberly-Clark），還有果汁生產商優鮮沛（Ocean Spray），都是Costco科克蘭產品的幕後生產商。即便這些企業本身是家喻戶曉的品牌，它們仍願意代工生產科克蘭商品，只因為Costco的銷售量實在過於龐大，帶來的營收無法忽視。

Costco前任財務長加蘭蒂（Richard Galanti）曾指出，Costco的目標並不是成為1家只銷售科克蘭產品的商店，如果科克蘭有產品賣得不好，就不會被留在貨架上，而在考慮推出新的科克蘭產品時，Costco 會尋找那些暢銷產品，且其售價至少比其他品牌的同類產品低20%，且不會影響利潤或品質，而Costco也會小心地讓科克蘭產品和其他品牌的同類產品略有不同。

1名供應商高層透露，Costco和供應商是公平競爭，但「態度強硬」，在開發科克蘭產品之前，Costco通常也會給予品牌供應商，生產科克蘭版本的機會。

以尿布產品為例，根據2017年《華爾街日報》的1篇報導，加蘭蒂透露，Costco多年來一直要求寶僑（P&G）和金百利克拉克（Kimberly-Clark）開發科克蘭尿布，而前者的尿布品牌為幫寶適（Pampers），後者則是好奇（Huggies）。最終，金百利克拉克同意了，自2005年開始販售科克蘭尿布，而好奇則是Costco店內唯一販售的其他品牌尿布產品。

科克蘭產品的生產商，Costco將其視為最高機密。（彭博）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法