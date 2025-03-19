晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

LTN經濟通》Costco致勝策略 大廠都願隱身代工

2025/03/19 07:07

自有品牌「科克蘭」（Kirkland Signature）是Costco的「最強印鈔機」。（彭博）自有品牌「科克蘭」（Kirkland Signature）是Costco的「最強印鈔機」。（彭博）

科克蘭比同類品牌價格低15%至20%

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）在全球有廣大的支持者，其商業模式更是讓無數投資人、分析師津津樂道，在這之中，Costco自有品牌「科克蘭」（Kirkland Signature）無疑是「最強印鈔機」，在上一個會計年度，就為Costco創辦了約560億美元（新台幣1兆8452億元）的營收，約占Costco總營收的23%，比例接近4分之1，可以說Costco建立起的這個零售帝國，科克蘭功不可沒。

自有品牌（Private Label）指的是由零售商、分銷商或特定企業自行開發並銷售的產品，而非使用第三方製造商的品牌，這些產品通常由外部製造商代工生產，但品牌歸屬於委託方。儘管美國大型零售商如沃爾瑪（Walmart）、克羅格（Kroger）等都有自有品牌，但它們並不像Costco，使用單一品牌「科克蘭」就涵蓋如此多元的產品類別。

根據統計，Costco會員能買到約550種掛著科克蘭品牌的商品，雖然科克蘭產品價格便宜，比美國國內同類品牌便宜至少15%至20%，但Costco會員認為，其品質能與市面上的知名品牌匹敵，因此會優先選購。Costco也極力確保科克蘭每一款新產品，都能進一步強化品牌的價值與品質，所以會經過嚴苛挑選。Costco商品營運總監艾達莫（Claudine Adamo） 說：「我們不會隨便把品牌名稱印在別人製造的產品上，任何新產品都必須經過最高層批准，甚至要送到執行長辦公室簽核。」

而消費者若喜歡或要購買科克蘭商品，就必須加入Costco會員，進一步鞏固了忠實客群。種種因素使得科克蘭本身成為一個具有影響力的品牌，被譽為「自有品牌之王」。

根據統計，Costco會員能買到約550種掛著科克蘭品牌的商品。（法新社）根據統計，Costco會員能買到約550種掛著科克蘭品牌的商品。（法新社）

科克蘭是Costco總部地名

科克蘭的起源可追溯到1995年，Costco共同創辦人辛尼格（Jim Sinegal），當時擔任Costco執行長，他受到 《富比世》（Forbes）雜誌上一篇關於品牌的文章啟發，決定創建一個名為「科克蘭」的統一品牌，科克蘭這個名稱，來自於Costco當時總部的所在地「華盛頓州科克蘭」（Kirkland, Washington），而在科克蘭這個品牌問世之前，Costco旗下有30多個自有品牌，產品線十分雜亂，像是Simply汽水、Chelsea衛生紙、Clout detergent狗糧等。

科克蘭產品的營收高達約560億美元，若把科克蘭當成一家獨立公司，那麼其創造的營收水準，比耐吉（Nike）、可口可樂（Coca-Cola）和聯合航空（United Airlines）還要高，而且這一數字還沒有把Costco加油站的「科克蘭汽油」（Kirkland gasoline），所創造的240億美元營收給納入。

根據Costco的死忠粉絲─大衛（David Schwartz） 和蘇珊 （Susan Schwartz）這對夫婦檔，在2023年出版的《好市多的樂趣》（The Joy of Costco）一書中的資訊，2022年科克蘭品牌營收最高的商品是衛生紙（14 億美元）、紙巾（12 億美元）和瓶裝水（7.3 億美元）。

Costco的成功秘訣之一在於「精簡商品選擇」，避免讓消費者面對過多選擇而感到無所適從。舉例來說，通常1家Costco分店的貨架上，僅會陳列約3800種不同商品，因此對於供應商而言，要爭取一席之地是項複雜的任務。以衛生紙為例，消費者通常只需要從國際大品牌或科克蘭品牌這2個品牌中選出1個，且每款衛生紙僅提供2種尺寸。

Costco共同創辦人辛尼格（Jim Sinegal），是催生科克蘭品牌的關鍵人物。（法新社）Costco共同創辦人辛尼格（Jim Sinegal），是催生科克蘭品牌的關鍵人物。（法新社）

星巴克等大廠都是科克蘭代工廠

至於科克蘭產品的生產商，Costco將其視為最高機密。但大家都知道，科克蘭有部分咖啡產品是由星巴克（Starbucks）生產，除此之外，外傳電池商金頂（Duracell）、衛生紙大廠金百利克拉克（Kimberly-Clark），還有果汁生產商優鮮沛（Ocean Spray），都是Costco科克蘭產品的幕後生產商。即便這些企業本身是家喻戶曉的品牌，它們仍願意代工生產科克蘭商品，只因為Costco的銷售量實在過於龐大，帶來的營收無法忽視。

Costco前任財務長加蘭蒂（Richard Galanti）曾指出，Costco的目標並不是成為1家只銷售科克蘭產品的商店，如果科克蘭有產品賣得不好，就不會被留在貨架上，而在考慮推出新的科克蘭產品時，Costco 會尋找那些暢銷產品，且其售價至少比其他品牌的同類產品低20%，且不會影響利潤或品質，而Costco也會小心地讓科克蘭產品和其他品牌的同類產品略有不同。

1名供應商高層透露，Costco和供應商是公平競爭，但「態度強硬」，在開發科克蘭產品之前，Costco通常也會給予品牌供應商，生產科克蘭版本的機會。

以尿布產品為例，根據2017年《華爾街日報》的1篇報導，加蘭蒂透露，Costco多年來一直要求寶僑（P&G）和金百利克拉克（Kimberly-Clark）開發科克蘭尿布，而前者的尿布品牌為幫寶適（Pampers），後者則是好奇（Huggies）。最終，金百利克拉克同意了，自2005年開始販售科克蘭尿布，而好奇則是Costco店內唯一販售的其他品牌尿布產品。

科克蘭產品的生產商，Costco將其視為最高機密。（彭博）科克蘭產品的生產商，Costco將其視為最高機密。（彭博）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財