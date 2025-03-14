川普關稅威脅不斷，新台幣貶破33元整數大關（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國總統川普關稅威脅不斷，外資持續調節台股，加上國際美元反彈，新台幣兌美元匯率早盤應聲貶破33元整數關卡，最低下探至33.019元，創逾1個月新低。中午暫時收在32.975元、貶值1.4分，台北外匯經紀公司成交量9.48億美元。

川普4月初即將公佈對等關稅細節，在此之前，川普已經率先對美順差大的國家開刀，從加、墨、中國開始，現在又與歐盟對上，川普關稅戰威脅不斷，使市場對於經濟衰退疑慮加深，金融市場走勢動盪，美四大指數昨日再度收黑，台股今日雖勉力站上平盤，但也缺乏上漲動能，新台幣匯價受到外資持續調節、匯出影響，近期走勢疲軟，今日在美元轉強下，32元價位再度失守。

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新台幣今早以32.79元、貶值0.1分開出，隨後直接摜破33元整數關卡，最低下探至33.019元，創下逾1個月新低，前低為2月3日的33.158元。而台幣一貶破33元，先前觀望的出口商也紛紛出籠拋匯，使台幣貶幅略有收斂，午後觀察央行是否進場調節，分析師認為，除非外資回頭，新台幣匯價短線仍將是偏弱走勢，將在33元附近來回整理。

今年以來外資賣股不斷，根據證交所統計，1月外資賣超台股505.94億元、2月擴大賣超1659.82億元、3月至12日外資已賣超2711.89億元，迄今沒有回頭跡象，累計今年外資光是在集中市場已賣超台股4877.65億元，外資賣股、匯出，為台幣今年貶值最大主因，累計今年以來至3月12日，台幣貶值0.55％，為最弱亞幣。

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