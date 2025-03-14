晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

川普關稅威脅不斷 新台幣貶破33元整數大關

2025/03/14 12:12

川普關稅威脅不斷，新台幣貶破33元整數大關（記者陳梅英攝）川普關稅威脅不斷，新台幣貶破33元整數大關（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國總統川普關稅威脅不斷，外資持續調節台股，加上國際美元反彈，新台幣兌美元匯率早盤應聲貶破33元整數關卡，最低下探至33.019元，創逾1個月新低。中午暫時收在32.975元、貶值1.4分，台北外匯經紀公司成交量9.48億美元。

川普4月初即將公佈對等關稅細節，在此之前，川普已經率先對美順差大的國家開刀，從加、墨、中國開始，現在又與歐盟對上，川普關稅戰威脅不斷，使市場對於經濟衰退疑慮加深，金融市場走勢動盪，美四大指數昨日再度收黑，台股今日雖勉力站上平盤，但也缺乏上漲動能，新台幣匯價受到外資持續調節、匯出影響，近期走勢疲軟，今日在美元轉強下，32元價位再度失守。

新台幣今早以32.79元、貶值0.1分開出，隨後直接摜破33元整數關卡，最低下探至33.019元，創下逾1個月新低，前低為2月3日的33.158元。而台幣一貶破33元，先前觀望的出口商也紛紛出籠拋匯，使台幣貶幅略有收斂，午後觀察央行是否進場調節，分析師認為，除非外資回頭，新台幣匯價短線仍將是偏弱走勢，將在33元附近來回整理。

今年以來外資賣股不斷，根據證交所統計，1月外資賣超台股505.94億元、2月擴大賣超1659.82億元、3月至12日外資已賣超2711.89億元，迄今沒有回頭跡象，累計今年外資光是在集中市場已賣超台股4877.65億元，外資賣股、匯出，為台幣今年貶值最大主因，累計今年以來至3月12日，台幣貶值0.55％，為最弱亞幣。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財