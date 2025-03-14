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DOGE助改革！美國郵政將裁員1萬人

2025/03/14 12:06

美國郵政局長德喬伊表示，下（4）月開始將裁員1萬人。（路透資料照）美國郵政局長德喬伊表示，下（4）月開始將裁員1萬人。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國郵政（USPS）局長德喬伊（Louis DeJoy）向國會表示，將從下（4）月開始透過自願提前退休計劃，裁員1萬人。德喬伊補充，自己已與億萬富豪馬斯克（Elon Musk）所領導的政府效率部（DOGE）簽署協議，當局將為這個陷入虧損的機構提供援助，以解決「大問題」。

《路透》報導，美國郵政是一家獨立的政府機構，旗下擁有63萬5000名員工，去年虧損達95億美元（約新台幣3137.85億元），到目前為止還為受到政府效率部下令聯邦機構大規模裁員的影響。德喬伊指出，與政府效率部以及總務管理署達成的協議將允許政府改革團隊「協助我們」，並實現進一步的效率，政府效率部團退非常慷慨的表示要幫我們解決「大問題」。

德喬伊列舉了許多問題，包括其他政府機構對退休資產和勞工補償計劃的管理不善、缺乏資金支持的任務，以及沉重的監管要求。過去5年以來，德喬伊領導的團隊推動了一項重大的重組計劃，採取與DOGE團隊類似的策略，包括縮減員工總數和取消、重新談合約。

德喬伊表示，郵政管理委員會（Postal Regulatory Commission）是一個沒有必要存在的機構，透過實施有缺陷的定價模式，和數十年來的官僚主義，給郵政服務帶來超過500億美元（約新台幣1.65兆元）的損失。

兩家外媒上（2）月報導揭露，川普正準備發佈行政命令解散郵政服務理事會，白宮隨後否認了這項計劃，但川普透露，正考慮將美國郵政與美國商務部合併，民主黨稱此舉違反聯邦法律。作為川普顧問的馬斯克則在上週表示，自己認為美國郵政應該「私有化」。

美國郵政上月指出，目前正在採用新的服務標準，這將在未來10年內為機構節省至少360億美元（約新台幣1.18兆元）。隨著電子通訊的普及，1997年以來，普通郵件（First-Class Mail）總量降了80％，這對於郵政機構造成了重大的打擊，2007年以來，美國郵政已虧損超過1000億美元（約新台幣3.3兆元）。

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