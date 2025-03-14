晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

陳其邁將出席輝達GTC 知情人士：以VIP受邀、全台唯一地方首長

2025/03/14 10:52

陳其邁將出席輝達GTC，知情人士證實以VIP受邀、全台唯一地方首長，明晚出發。（記者王榮祥攝）陳其邁將出席輝達GTC，知情人士證實以VIP受邀、全台唯一地方首長，明晚出發。（記者王榮祥攝）

〔記者王榮祥／高雄報導〕輝達（NVIDIA）全球首要的人工智慧（AI）大會 GTC 2025，將於3月17日至21日重返美國加州聖荷西！高雄市長陳其邁傳出將出席該科技盛宴，知情人士證實陳其邁是以VIP身分受邀，也是全台唯一地方首長參與GTC。

知名人士說明，陳其邁預計明日深夜出發，屆時除與輝達進一步互動，還有機會與國際性科技大廠接觸，進而為高雄半導體產業鏈、軟體科技園區帶來更多機會，另也會規畫部分市政相關行程，強化高雄國際能見度。

輝達（NVIDIA）人工智慧（AI）大會 GTC 2025，將於3月17日至21日在加州聖荷西舉行，AI界頂尖人才將齊聚一堂，展示目前實體AI、代理型AI和科學探索領域的突破性進展；GTC 將有2萬5000名與會者於現場共襄盛舉，還有30萬名與會者線上參加，深入瞭解形塑未來的各項技術。

GTC有1000多場會議、2000位講者和近400家參展廠商，屆時將展示輝達的AI與加速運算平台如何解決全球最重要也最棘手的難題，其中包括氣候研究、醫療照護、網路安全、人形機器人技術以及自駕車等；從大型語言模型和物理人工智慧到雲端運算和科學探索，NVIDIA的全方位平台正在推動下一場產業革命，此外，輝達將於3月20日在GTC舉辦首屆量子日，量子運算產業的領導者將與黃仁勳對談，就量子運算的現狀和未來提供見解。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財