陳其邁將出席輝達GTC 知情人士：以VIP受邀、全台唯一地方首長

陳其邁將出席輝達GTC，知情人士證實以VIP受邀、全台唯一地方首長，明晚出發。（記者王榮祥攝）

〔記者王榮祥／高雄報導〕輝達（NVIDIA）全球首要的人工智慧（AI）大會 GTC 2025，將於3月17日至21日重返美國加州聖荷西！高雄市長陳其邁傳出將出席該科技盛宴，知情人士證實陳其邁是以VIP身分受邀，也是全台唯一地方首長參與GTC。

知名人士說明，陳其邁預計明日深夜出發，屆時除與輝達進一步互動，還有機會與國際性科技大廠接觸，進而為高雄半導體產業鏈、軟體科技園區帶來更多機會，另也會規畫部分市政相關行程，強化高雄國際能見度。

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輝達（NVIDIA）人工智慧（AI）大會 GTC 2025，將於3月17日至21日在加州聖荷西舉行，AI界頂尖人才將齊聚一堂，展示目前實體AI、代理型AI和科學探索領域的突破性進展；GTC 將有2萬5000名與會者於現場共襄盛舉，還有30萬名與會者線上參加，深入瞭解形塑未來的各項技術。

GTC有1000多場會議、2000位講者和近400家參展廠商，屆時將展示輝達的AI與加速運算平台如何解決全球最重要也最棘手的難題，其中包括氣候研究、醫療照護、網路安全、人形機器人技術以及自駕車等；從大型語言模型和物理人工智慧到雲端運算和科學探索，NVIDIA的全方位平台正在推動下一場產業革命，此外，輝達將於3月20日在GTC舉辦首屆量子日，量子運算產業的領導者將與黃仁勳對談，就量子運算的現狀和未來提供見解。

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