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群創股利大方送擬配1元現金 CarUX計畫赴美上市

2025/03/14 10:10

群創股利大方送擬配1元現金，CarUX計畫赴美上市（記者陳梅英攝）群創股利大方送擬配1元現金，CarUX計畫赴美上市（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕面板大廠群創（3481）今日將舉行法人說明會，昨日董事會決議，擬超額配發每股1元現金股利，其中，0.75元來自盈餘，0.25元來自資本公積，以回饋股東。同時，群創也宣布子公司CarUX計畫赴美申請上市，目標鎖定美國納斯達克（NASDAQ）或紐約證券交易所（NYSE），希望藉此提升國際競爭力。

群創去年第四季業外大進補，處分南科5.5代線的收益入帳，使群創去年第四季稅後盈餘達91億元，全年也虧轉盈，大賺67億元，每股稅後盈餘0.76元。

群創決議配發1元現金股利，除將去年盈餘幾乎全數配發外，還由資本公積配發0.25元給股東，以昨日收盤價14.7元計算，現金殖利率達6.8%。

對於子公司CarUX申請海外證券市場掛牌，群創表示，集團智慧座艙視覺解決方案仍將維持由CarUX獨立經營，且群創將持續透過全資控股之Innolux Hong Kong Holding Limited持有CarUX之多數股權，不影響群創對CarUX之實質控制。

根據群創規劃，預計發行的新股股數約不低於CarUX本次發行後總股本比例10%，群創對CarUX的持股比例將因此降低8.59%以上。惟最終上市之證券類別、發行數量及降低持股比例，將根據當地法規、資金需求、與當地主管機關溝通情況及市場情況，由CarUX與主辦承銷商協商確定。

群創表示未涉及處分群創間接持有CarUX股份，所以不會使群創產生相關損益，且對集團、群創及CarUX具有正面效益。

在財務上可將可募集與充實營運所需資金，強化財務結構及融資能力，吸引優秀人才，推進更具競爭力的產品，對群創集團營收有助益也能帶來績效，提高公司股東權益。

另外在業務上，群創並未從事與CarUX相同之智慧座艙視覺解決方案業務，CarUX募集之資金將用以投入研發技術，有助CarUX提升產品價值及業務拓展，也對群創業務無任何不利之負面影響。

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