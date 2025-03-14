川普2.0讓中國「頭殼摸咧燒」！法媒曝中企「找地」設廠逃跑

美國總統川普上任後，對中國開徵關稅。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普上任後，對中國開徵關稅。法媒指出，這對一些中國企業來說是場災難，為了留住美國訂單，一些中國企業不得不做出選擇，前往非中地區設置生產線。

法國媒體《世界報》（Le Monde）報導，在美國發動關稅戰前，因為製造業產能過剩，中國生產商爆發價格戰，導致中國工廠的利潤縮減。因此不太有人相信，美國發動關稅戰後，中國生產商能再持續降價，同時，美國進口商也不願意承擔附加的關稅。

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因此為了留住美國訂單，一些中國工廠無奈做出艱難的選擇，被迫前往國外設置生產線。

廣東中山市1家燈具廠的銷售經理梁女士（Viki Liang）指出，川普重新掌權，意味著工廠也必須做出重大的選擇。

這間燈具公司擁有70名員工，有4條產線，並向好市多（Costco）等美國零售巨頭供應產品，再讓這些美國零售巨頭冠上自己的品牌來出售這些產品。該公司指出，美國市場占了整體銷售額的80%、加拿大占10%。隨著華盛頓和北京之間的關係緊張加劇，這間燈具廠試圖實現市場多元化。

早在2024年初，這間燈具廠就已前往柬埔寨進行場勘，川普確定當選美國總統後，更加速這間中國燈具廠要在中國以外建廠的決定。

此外1家位於浙江嘉興生產鋁製餐盒的企業指出，美國市場對他們來說相當重要，因為美國的訂單占這家公司一半產量，因此公司已於2024年開始著手在摩洛哥建設1條生產線，未來其30%至40%的鋁製餐盒都將產自摩洛哥。

文章指出，中企要到國外去建廠，並非容易的事，一些企業嘗試尋找新的銷售市場，不一定能找到，這不僅需要與新的分銷商建立信任關係，還需要對產品進行調整。

不過也有許多企業並不打算完全離開中國，而是希望將部分、甚至幾乎整個生產保留在中國國內，因為這些老闆可能是定居在中國。也有部分是因為，中國本身就代表1個大市場，且在中國，有供應鏈、有基礎設施、有物流、有高效的勞動力。

文章點出，以現在中、美關係，對一些中國工廠來說，在海外設立第2家或以上的工廠，有助於消除風險。

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