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法央行總裁：川普政策對美經濟來說是場悲劇

2025/03/14 10:55

法國央行總裁戴加洛（Francois Villeroy de Galhau）。（法新社資料照）法國央行總裁戴加洛（Francois Villeroy de Galhau）。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕法國央行總裁戴加洛（Francois Villeroy de Galhau）週四（13日）表示，美國總統川普（Donald Trump）的政府政策對美國自己造成的損害超越全球其他地區，對美經濟來說是「一場悲劇」。

《路透》報導，戴加洛在德國駐巴黎大使館與德國央行總裁舉行的會議上表示，儘管美國總統大選後，市場出現混亂是預料之內的事，但事實證明，衝擊比預期的更為強烈。

戴加洛指出，這對於全球經濟來說是一個衝擊，但對於美國經濟的衝擊更大。戴加洛補充，這對美國經濟來說是一場悲劇。

川普週四開啟了全球貿易戰的新戰場，放話要對從歐洲進口的葡萄酒、白蘭地和其他酒類徵收200％的關稅。

德國央行總裁納格爾（Joachim Nagel）則稱，美國目前正在實施的經濟政策是一場「恐怖秀」。不過，兩國央行總裁也都提到，經濟動盪為歐洲經濟復甦和吸引國際資本投資提供了機會。

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