輝達壟斷地位將打破 ? 「地表最強」AI模型只用「1個」H100、效能就超越DeepSeek、Meta

近期受市場注目的AI大模型，就是Google新推出的Gemma 3。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕各家科技大廠陸續推出自家的AI大模型，但近期最受市場注目的，就是Google的Gemma 3，推出不久後就獲得「地表最強AI模型」的稱號，當中的關鍵就是，這款AI模型單可單晶片運作，只需「1個」H100晶片。這意味著，Google未來只需訂購輝達少量的高階晶片，就能展現開發AI模型的成本效益。

分析師指出，Google推出的新AI模型，只需用1個H100就可運行，該模型的表現還超過了DeepSeek的R1（34個H100）和Meta的Llama 3（16個）。

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此數據對輝達來說，未來市場用戶無需購買大量其GPU晶片，即可部署先進的AI應用程式未來高階晶片出貨量，恐將影響輝達的高階晶片出貨量。此外，Google TPU等替代硬體平台積極發展，加上類似Gemma 3等優化模型將陸續出現，未來輝達在AI訓練和推理方面的優勢約80%的市占壟斷地位，恐被逐步打破。

據報導，Google的新AI模型對輝達在AI硬體市場主導地位的挑戰，主要來自於Google正在積極建構開放、多元的人工智慧生態系統，以支持學術研究並推動商業應用創新，並透過可在多種硬體平台上高效能運行的模型，計劃減少對輝達高階GPU的依賴。

Google聲稱，Gemma 3 是「全球最強的單加速器模型」，經過針對輝達GPU和專用AI硬體的優化，無需大量部署GPU就能運行先進的AI應用。值得注意的是，該模型的表現超過了DeepSeek的R1（34個H100）和Meta的Llama 3（16個），凸顯了Google的成本效益。。

另外，Gemma 3 特別引人注目的原因，除了「效率」，另一大功能「多功能性」也與其他大模型不同。外媒指出，Gemma 3 可以無縫處理文字、圖像甚至短影片，這種多模式能力為從視覺問答到基於圖像生成故事等各種應用打開了大門。

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