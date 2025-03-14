美國人苦日子來了？川普擬向中製船舶徵港口費 外媒曝超慘結果

美國總統川普計劃對中國製造船舶收港口費。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普計劃對中國製造船舶收港口費，但商界領袖警告說，這可能會對美國的進口成本、美國的出口競爭力和美國整體經濟產生災難性影響，美國可能面臨貿易「世界末日」，且這之中所產生的痛苦，將波及美國整體經濟和家庭。

英國勞氏新聞分析，川普這1計畫，將導致郵輪運輸、乾散貨物運輸、貨櫃運輸出現問題。

請繼續往下閱讀...

先前，美國正計劃對停靠美國港口的船隻收取費用，只要這些船隻是包括中國建造或懸掛中國國旗的船隻在內的船隊的一部分，美國還將要求盟友採取類似行動，否則將面臨報復。

但商界領袖警告說，這可能會對美國的進口成本、美國的出口競爭力和美國整體經濟產生災難性影響，一些人預測，如果美國貿易代表不否決港口收費計劃，那麼對進口商、出口商以及整個美國經濟來說，都將是場災難。

一些相關企業高層還直言，如果該計劃按原樣獲得批准，他們的公司將會倒閉或離開美國。例如業界龍頭地中海航運就指出，如果成本無法轉嫁，就會撤退部分航線。

此外總部位於弗吉尼亞州的大西洋貨櫃航運公司（Atlantic Container Line）從事跨大西洋貿易業務，該公司表示，公司將被迫終止其美國服務，關閉其美國辦事處，解僱其美國員工，並將其船隻重新部署到其他貿易航線。

以郵輪運輸來說，川普堅稱他今促進美國石油和天然氣出口，但港口稅將透過租船合約，轉嫁給能源貨物託運人，將從而推高美國出口成本，並降低競爭力。

美國石油協會（API）就表示，徵稅計畫可能會破壞川普「能源主導地位」的想法，因為將使「石油、液化天然氣等出口變得更加困難」，且阻礙到美國進口原油能力。

而在乾散裝貨運輸部分，多家乾散貨物流供應商、私人乾散貨碼頭經營者、貨櫃船公司等皆表示，這筆收費用會讓公司倒閉，甚至在1次航行中倒閉。

美國國家礦業協會表示：「成本增加、供應鏈中斷，甚至完全無法進出口關鍵材料，都可能導致該行業陷入停滯。」

美國大豆協會則指出，掛美國旗的船隻沒有能力處理大豆的出口運輸，如果這項提案生效，美國大豆將被排除在全球出口市場之外。

散裝船租船商KOGA表示，1艘萬載重噸的船隻，在美國墨西哥灣-地中海航線上的典型航行成本，在不徵收擬議的港口稅情況下為每噸70美元，徵收港口稅後則為每噸170美元。KOGA表示：「增加的成本將使此類航行在財務上變得不可行。」

而在貨櫃運輸上來說，若美國貿易代表辦公室繼續徵收費用，貨櫃產業將會把中國製造的船舶從美國航線中撤出，如果無法避免港口費用，這些航運商就會試圖將增加的成本，以附加費的形式轉嫁出去。

ACL執行長Andrew Abbott就表示：「這將導致運費暴漲，遠超新冠疫情時期的運費漲幅，並摧毀美國公司的供應鏈。」

美國零售聯合會則說：「這些費用將導致貨主每個貨櫃的成本增加數百美元；美國航運商會表示，擬議的港口費用的徵收，將對美國海運市場造成嚴重擾亂，預計會導致供應鏈中斷和顯著增加航運成本，而這些成本最終將由美國生產商和美國消費者承擔。

船舶經紀人和代理協會總結美國出口和進口的最壞情況，指出：「有件事是肯定的：如果徵收最高費用，由此產生的痛苦將波及美國整體經濟與家庭。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法