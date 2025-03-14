美股真昂貴 ! 晨星 : 美國工人平均工作200小時才買得起

根據調查，去年底美國普通工人得工作超過200小時才能購買標普500指數。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕2024年底美股狂飆時，標普500指數多次刷歷史新高，引發市場投資人擔心美股過於昂貴，在市場上有1項衡量指標，就是美國工人需要工作多久的時間，能購買標普500指數。《晨星》指出，2024年底因美股飆升，美國普通工人平均得工作超過200個小時，才能買得起標普500指數。

據報導，這項指標是「美國股票相對於消費者購買能力的價格水準」，簡單來說，是以標普500指數的1個「unit:單位」，相對應美國製造業工人的平均時薪換算購買力。這項數據按季度呈現，可追溯至1947年。

請繼續往下閱讀...

《晨星》指出，截至2024年年底，美國工人平均得工作200多個小時，才能買得起1單位的標普500指數，較2022年創紀錄的114小時、攀升了75.4%。

美媒《Marketwatch》在2020年1月曾報導，有鑑於標普500指數上漲，美國普通工人需要花費114小時的工資，才能購買1單位的標普500指數。

根據FactSet和美國勞工統計局的數據，2020年標普500指數上漲至3250點，美國1名時薪為28.29美元的普通員工需要工作114.88小時，才能購買一單位的該指數，其算法就是標普500指數除以美國員工時薪來計算。

當時美國聖路易斯聯邦儲備銀行數據顯示，截至2019年12月6日，估計美國員工平均需要工作109.75小時，才能購買一單位的標普500指數、創紀錄的水平。

截至2025年3月10日收盤，標普500指數已經跌至2024年9月11日以來的最低點。分析師指出，股市上漲面臨的最大阻力是「估值」，對一般的投資人來說，股市的進一步下跌，可能會讓股票價值重新回到現實。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法