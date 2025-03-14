特斯拉股價爆跌驚醒馬斯克！特斯拉致函警告美政府 關稅不能誤傷友軍

特斯拉致函警告美政府，關稅不能誤傷友軍（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕特斯拉受到執行長馬斯克從政波及，今股來股價已跌逾36%，驚醒馬斯克預估自己將在川普政府中再任職1年，現再傳出，特斯拉在本週致美國貿易代表辦公室（USTR）的1封信中警告稱，任何增加關稅的行動都可能推高製造成本，並使其在國際市場上的競爭力下降，特斯拉指出，必須確保川普政府解決貿易問題的努力不會無意中損害美國企業。

特斯拉強調，公司希望避免遭遇先前貿易爭端中類似的報復措施，這些措施導致受美國關稅影響的國家提高了進口電動車的關稅。

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特斯拉週一股價爆跌逾15%，創史上第7慘，市值更從高點腰斬，對此，特斯拉執行長馬斯克表示，他正以「極大的困難」運營自己的企業，並預估自己將在川普政府中再任職1年。

在馬斯克首度預估離開政府團體時間後，現媒體再傳出，特斯拉已去函警告川普政府，特斯拉在信中表示，美國出口商在其他國家對美國貿易行動做出反應時，往往面臨不成比例的影響。

美國過去的貿易行動已經導致相關國家迅速做出回應，包括提高進口到這些國家的電動車關稅。

川普政府計劃在4月初對全球生產的汽車及零件徵收重大關稅。特斯拉警告稱，即使採取積極的供應鏈本地化措施，某些零件和組件仍然難以或根本無法在美國採購。

特斯拉進一步指出，如果關稅行動能夠分階段實施，企業將從中受益，這將使它們能夠做好相應準備，並確保採取適當的供應鏈和合規措施。作為1家美國製造商和出口商，特斯拉敦促USTR考慮某些擬議行動的下游影響，以應對不公平的貿易行為。

由於該封信件並未署名，目前尚不清楚信件的具體作者，但使用了特斯拉的公司信箋。

馬斯克與川普均未對特斯拉相關警告發表評論。

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