川普家族財富「發跡史」？加媒曝: 始於加拿大1家妓院飯店

外媒報導，川普家族在百年的時間裡累積財富，發跡始於加拿大。（美聯）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）多次宣稱，要將加拿大變成美國第51州，並以關稅重拳出擊，引爆加拿大人的怒火，其實川普家族的財富始於加拿大。加拿大媒體報導，川普家族的財富是從加拿大的一家妓院飯店「發跡」，由川普的祖父建造。

據報導，一百多年前，川普的祖父弗里德里希·川普（Friedrich Trump）為德國移民，在加拿大不列顛哥倫比亞省靠近育空地區邊界上，建造了一間名為北極餐廳及酒店和妓院，主要客戶為前往育空地區挖金礦的美國人和加拿大人。

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《彭博》也曾報導，這家酒店位於貝內特，曾是淘金時期一處轉運站，川普的祖父弗里德里希·川普，在當地透過經營餐廳和酒吧和妓院賺得盆滿缽滿。弗里德里希·川普僅用2年的時間，就累積巨額財富，往後也以財富支持他的孫子川普競選美國總統。

據報導，這家飯店的大部分建築在1905年被一場大火摧毀了，在2017年重建。加拿大公園管理局表示，這座複製建築的內部的廚房，現在僅提供加拿大政府工作人員使用。

根據《富比士》1份報告指出，美國川普總統的淨資產估計約為56億美元（約新台幣1845.9億元）。根據《商業內幕》報導，如果算上川普子女的淨資產，預估川普家族的財富總額應超過67億美元（約新台幣2208.5億元）。

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