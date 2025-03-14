晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

川普家族財富「發跡史」？加媒曝: 始於加拿大1家妓院飯店

2025/03/14 14:34

外媒報導，川普家族在百年的時間裡累積財富，發跡始於加拿大。（美聯）外媒報導，川普家族在百年的時間裡累積財富，發跡始於加拿大。（美聯）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）多次宣稱，要將加拿大變成美國第51州，並以關稅重拳出擊，引爆加拿大人的怒火，其實川普家族的財富始於加拿大。加拿大媒體報導，川普家族的財富是從加拿大的一家妓院飯店「發跡」，由川普的祖父建造。

據報導，一百多年前，川普的祖父弗里德里希·川普（Friedrich Trump）為德國移民，在加拿大不列顛哥倫比亞省靠近育空地區邊界上，建造了一間名為北極餐廳及酒店和妓院，主要客戶為前往育空地區挖金礦的美國人和加拿大人。

《彭博》也曾報導，這家酒店位於貝內特，曾是淘金時期一處轉運站，川普的祖父弗里德里希·川普，在當地透過經營餐廳和酒吧和妓院賺得盆滿缽滿。弗里德里希·川普僅用2年的時間，就累積巨額財富，往後也以財富支持他的孫子川普競選美國總統。

據報導，這家飯店的大部分建築在1905年被一場大火摧毀了，在2017年重建。加拿大公園管理局表示，這座複製建築的內部的廚房，現在僅提供加拿大政府工作人員使用。

根據《富比士》1份報告指出，美國川普總統的淨資產估計約為56億美元（約新台幣1845.9億元）。根據《商業內幕》報導，如果算上川普子女的淨資產，預估川普家族的財富總額應超過67億美元（約新台幣2208.5億元）。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財