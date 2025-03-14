黃金「這時候」上看3500美元！麥格理喊出華爾街最高價

週四（13日）黃金價格飆升至歷史新高，現貨黃金來到每盎司2979.76美元。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受關稅不確定性加劇和對美國聯準會降息的押注推動，週四（13日）黃金價格飆升至歷史新高，現貨黃金來到每盎司2979.76美元。展望後市，麥格理集團（Macquarie Group）分析師表示，黃金的避險吸引力不斷增強，可能使其價格在今年第3季時，飆升至每盎司 3500 美元。

《彭博》報導，以加維 （Marcus Garvey） 為首的麥格理集團分析師在報告中指出，由於市場對美國赤字可能擴大的擔憂加劇，預計金價將獲得進一步支撐，今年第3季的黃金平均價格，可能達到每盎司3150美元。

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受到地緣政治不確定性，以及美國總統川普的關稅政策影響，金價今年已上漲 12%。麥格理集團表示，美國預算前景惡化預示著通膨可能升溫，而這將使黃金受益，因黃金可作為對抗通膨的避險工具。

麥格理集團分析師在報告中說：「我們認為，黃金價格迄今的強勁表現，以及我們預期的持續上漲，主要是由於投資者和官方機構，更願意為不涉及信用風險或交易對手風險的特性來支付溢價。」

他們指出，黃金ETF仍有「充足空間」來增持黃金。此外，黃金還將獲得實體市場的額外支撐，包括珠寶、金條、金幣和科技業應用等，即使黃金價格居高不下，來自這些管道的需求仍然保持穩定。

在華爾街其他機構預測方面，高盛集團（Goldman Sachs）上個月將其年底黃金目標價上調至每盎司 3100 美元，而花旗集團（Citigroup）在2月初則表示，預計金價將在3個月內達到每盎司 3000 美元。

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