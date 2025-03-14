黃金3000美元就差1步！今年第12次創歷史新高

週四（13日）黃金價格飆升至歷史新高。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受關稅不確定性加劇和對美聯準會降息的押注推動，週四（13日）黃金價格飆升至歷史新高，距離每盎司3000美元的關鍵里程碑僅一步之遙。

現貨黃金上漲1.6%至每盎司2979.76美元，盤中稍早創下今年第12個歷史高點。繼2024年大漲27%後，今年迄今黃金價格已上漲近14%；美國黃金期貨上漲1.5%，至每盎司2991.3美元。

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《路透》報導，Allegiance Gold營運長艾布卡里安（Alex Ebkarian）表示：「黃金正處於長期牛市。我們預測今年金價將在3000至3200美元之間。」

美國川普總統不斷變化的貿易政策推動了黃金的發展，因為黃金是地緣政治和經濟動盪時期投資人喜愛的資產。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）表示，為了實施川普的經濟政策，經濟衰退是「值得的」。

接下來值得關注的是，聯準會下週三舉行的貨幣政策會議。市場預計央行將維持基準隔夜利率在4.25%至4.50%區間。

Sprott Asset Management執行長John Ciampaglia表示：「關稅和貿易威脅的潛在影響無法建模，迫使聯準會評估經濟數​​據來幫助其確定下一步行動。我們認為聯準會目前處於觀望狀態。」

聯準會自去年 9 月以來已降息 100 個基點，但在 1 月暫停降息。交易員預計聯準會 6 月將恢復降息。

渣打銀行分析師庫柏（Suki Cooper）表示：「在地緣政治和關稅變化造成的持續不確定性背景下，ETF的強勁需求和央行的持續購買，確實持續激發投資人對黃金的興趣。」

全球最大的黃金ETF—SPDR Gold Trust表示，其黃金持有量在2月25日增加到907.82公噸，為2023年8月以來的最高水準。

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