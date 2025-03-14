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大升級！彭博曝AirPods擬推即時翻譯功能

2025/03/14 09:32

知情人士表示，蘋果計劃在AirPods推出即時翻譯功能。（彭博資料照）知情人士表示，蘋果計劃在AirPods推出即時翻譯功能。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士透露，科技大廠蘋果（Apple）正計劃為AirPods推出新功能，讓這款藍芽耳機未來可以將使用者的對話即時翻譯成另一種語言。

《彭博》報導，知情人士表示，這項功能將作為今年AirPods軟體升級的一部份，預計會綁定蘋果作業系統即將推出的更新版本iOS 19。蘋果的競爭對手，包括Google Pixel Buds等耳機多年來一直都有即時翻譯的選項，自2020年起，蘋果就在自家iPhone上推出了內部翻譯應用程式。

根據報導，在新功能下，如果一個英語使用者聽到另一個人使用西班牙語講話，iPhone就會翻譯這段語音，並將內容以英語傳遞到用戶的AirPods上。同時英語使用者說的話則會被翻譯成西班牙語，並透過iPhone播放。

針對報導，蘋果發言人拒絕置評。

AirPods升級是蘋果今年更廣泛推動軟體改革的一部份。根據《彭博》本週稍早報導，蘋果除了重新設計macOS之外，也計劃對iOS進行至今最大規模的改版，只在為新一代用戶更新作業系統。除了新的AirPods功能外，蘋果也強化了iOS 19當中的翻譯技術。

蘋果透過軟體更新逐步為AirPods添加新功能，這代表用戶無需購買新的產品，即可享受增強的功能。去年，蘋果在第2代AirPods Pro當中導入了與聽力健康有關的選項，其中包括助聽器和不需要去看醫師的測試功能。

與此同時，蘋果也持續研發新的AirPods硬體，包括第3代的AirPods Pro。蘋果也正研發內建相機的模型，利用AI（人工智慧）來分析周圍環境。去年，蘋果為AirPods Max和低階的AirPods 4推出新的顏色。

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