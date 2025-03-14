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歐美貿易戰再升級！川普威脅對法國香檳、歐盟烈酒課200％關稅

2025/03/14 08:19

酒商陳列的各品牌法國香檳。☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆（法新社）酒商陳列的各品牌法國香檳。☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在歐盟恢復對美國威士忌徵收進口稅之後，美國也採取報復措施，美國總統川普週四表示，他計劃對來自法國和其他歐洲國家的酒徵收200%的關稅，這是全球貿易緊張局勢的最新升級。

週二，歐盟執行機構歐盟委員會宣布，對美國徵收鋼鐵和鋁關稅進行報復，解除先前對威士忌等美國商品暫停徵收的關稅，並徵收新的關稅。這些變更將於4月生效。

CNBC報導，川普在Truth Social上表示，「歐盟是世界上最具敵意和最濫用稅收和關稅權力的機構之一，其成立的唯一目的就是佔美國的便宜，剛剛對威士忌徵收了50%的巨額關稅。如果不立即取消這項關稅，美國很快就會對來自法國和其他歐盟國家的所有葡萄酒、香檳和酒精產品徵收200%的關稅。這對美國的葡萄酒和香檳產業來說大有裨益」。

美國商務部長盧特尼克週四在彭博電視上表示，川普對歐盟的行動“非常惱火”，因此發出了最新的威脅。

美國仍計劃在4月宣布新1輪對等關稅，預計歐洲國家也將受到這些措施的影響。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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