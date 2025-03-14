歐盟報復性關稅最大輸家！CNBC點名這3種產品

加州杏仁、田納西威士忌和密西根州的後視鏡，將成為歐盟報復性關稅最大輸家。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在歐盟對美國祭出報復性關稅措施，根據全球貿易夥伴組織彙編的數據顯示，可能被徵收關稅的美國出口產品價值將增加5倍，達270餘億美元（約新台幣8883億元），而加州杏仁、田納西威士忌和密西根州的後視鏡，將成為最大輸家。

CNBC報導，由於美國和歐盟互相發出關稅威脅，這對某些美國產品以及生產這些產品的州來說並不是好兆頭。

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根據全球貿易夥伴關係組織（Trade Partnership Worldwide）最近發布的研究報告，2017年至2019年，在川普總統第1任期內發動的貿易戰中，田納西州威士忌對歐盟的出口額從3.62億美元（約新台幣119.09億元）下降到2.2億美元（約新台幣72.38億元），而且在報復性關稅暫停之前，出口額一直保持在低位。

全球貿易夥伴關係總裁安東尼說，隨著歐盟的報復性關稅，消費者將轉向更便宜的選擇，預計企業的銷售額將會下降。

據全球貿易夥伴組織彙編的數據顯示，可能被徵收關稅的美國出口產品價值將增加5倍，從60億美元（約新台幣1974億元）增加到270多億美元。

從百分比來看，對歐盟報復性關稅的最新分析顯示，紐約和北達科他州的企業可能在報復性關稅的範圍內擁有最高的出口市佔，這可能會影響其商品的需求：紐約（39%）、北達科他州（36%）、內布拉斯加州（32%）、愛荷華州（26%）和西維吉尼亞州（26%）。

以絕對美元計算，東海岸和墨西哥灣沿岸的一些擁有主要港口的州位列面臨歐盟新關稅的最大州之列，其中包括新澤西州、喬治亞州、北卡羅來納州和南卡羅來納州、維吉尼亞州和德克薩斯州。這些州的產品種類繁多，從釀酒桶到煙草及煙草製品、花生、冷凍和新鮮橙汁、食用油、摩托車、洗碗機、服裝、鞋類、家具和地毯。

但安東尼表示，加州杏仁、田納西威士忌和密西根州的後視鏡將成為最大輸家，因為歐盟是這些產品的最大買家，報復性關稅將造成更大的傷害。

企業風險管理顧問公司Exiger 執行長丹尼爾斯（Brandon Daniels）表示，歐盟的報復性關稅使美國威士忌生產商在競爭中處於相當不利的地位。

丹尼爾斯說，田納西州和肯塔基州等州的經濟在很大程度上依賴奢侈品出口，它們將感受到巨大的經濟壓力。這就是目前政治和貿易政策發生衝突的地方。

2024年，田納西州的公司向歐盟出口了價值5.75億美元（約新台幣189.17億元）的威士忌（佔其全球出口量的66%）。

2024年，加州向歐盟出口了價值12億美元（約新台幣394.8億元）的帶殼杏仁，而歐盟佔加州全球出口的37%。

2024年，密西根州的企業向歐盟出口了價值5.19億美元（約新台幣170.75億元）的後視鏡，佔其全球出口額的48%。

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