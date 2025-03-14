川普關稅再開砲！道瓊續跌537點 台積電ADR下挫3.15％

週四美股下跌。（歐新社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕因美國與貿易國之間不斷升級的關稅戰，加劇投資人對經濟衰退的擔憂，週四美股道瓊指數下跌537點、1.30%，標準普爾500指數下跌1.39%，較2月19日的歷史高點下跌10.1%，陷入修正區間，象徵市場情緒發生重大轉變。那斯達克指數下挫1.96%，費城半導體指數跌幅0.62%，台積電ADR跌3.15%，收在171.59美元。

綜合外媒報導，週四上午，川普在其「真相社交」平台上發文，威脅對來自歐盟的所有酒類產品徵收200%的關稅，以報復歐盟對威士忌徵收50%的關稅。他寫道，這對美國的葡萄酒和香檳行業來說大有助益。川普重申，他不會改變4月2日實施一系列關稅的想法。

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本月，川普無序地推出的貿易政策，引發市場動盪，投資人擔心這會對企業和消費者信心造成壓力，本週損失進一步加劇。本週迄今，標普500和那斯達克指數分別下跌4.3%和4.9%，道瓊指數在此期間下跌約4.7%，創下自2022年6月以來最糟糕的一週。

美股七雄週四全部下跌，AI晶片龍頭輝達跌0.14%，特斯拉回吐2.99%，蘋果下挫3.36%、亞馬遜下跌2.51%、微軟跌1.17%、Meta跌4.67%、Alphabet跌2.53%。此外，美國晶片大廠英特爾股價大漲14.60%。

道瓊工業指數下跌537.36點或1.3%，收40813.57點。

那斯達克指數下跌345.44點或1.96%，收17303.01點。

S&P 500 指數下跌77.78點或1.39%，收5521.52點。

費城半導體指數下跌27.78點或0.62%，收4453.24點。

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