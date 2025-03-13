美媒爆英特爾新CEO陳立武創投公司 投資中芯16億

美媒披露，陳立武所創辦的華登公司投資中芯國際5千萬美元。（法新社資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《華爾街日報》13日披露，陳立武（Lip-Bu Tan）將於3月18日接任英特爾執行長，陳不僅是半導體行業的資深大老，也是知名創投家，尤其是投資中國公司擁有悠久的經歷，其所創辦的創投公司-華登（Walden）是中芯國際的早期投資者，最終向這家中國晶片巨頭投資5000 多萬美元（約台幣16.4億）。

報導指出，65 歲的陳是半導體產業大老，於 2022 年獲得華盛頓半導體產業協會頒發的最高榮譽。

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陳在領導電子設計自動化軟體公司益華電腦（Cadence）期間聲名鵲起，從 2009 年到 2021 年幫助扭轉公司局面，專注於英特爾所說的以客戶為中心的創新，幫助公司實現收入翻倍並擴大利潤率。

加入益華之前，陳是一位知名的創投家，1987 年創立了華登國際，專注於亞洲的新創公司，華登是中芯國際的早期投資者，最終向這家中國晶片巨頭投資 5000 多萬美元。陳曾擔任中芯和中國中微半導體設備公司的董事會成員，一直是中美半導體專業協會主辦矽谷活動的常客。

陳立武也曾在軟銀集團（SoftBank Group）的董事會任職兩年，該集團的願景基金近年來一直是矽谷的投資者。

報導提及，由於陳與中國的廣泛聯繫使他成為華盛頓審查的目標，主要是華登在半導體和人工智慧等關鍵領域支持中國科技公司。

2023年，美國眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭」特別委員會致信陳，對華登在中國投資半導體、量子計算和人工智慧公司表示「嚴重關切」，其中包括一些因參與侵犯人權或中國軍事用途而被商務部列入黑名單的公司。該委員會的一份報告發現，華登的內部檔案將中國政府對半導體的重視，作為投資該行業的主因之一。

《華爾街日報》2021 年曾披露，華登在 2017-2020 年期間至少對中國晶片公司，進行 25 次投資，占同期涉及美國創投對中國半導體投資的 40% 以上。

市場還關注陳接掌CEO後，英特爾是否還會面臨拆分命運？根據陳在給團隊的訊息中說，「在那些我們落後於競爭對手的領域，我們需要冒著經過深思熟慮的風險來一改現狀並一舉超前」，並在致英特爾員工的信中表示：「我們將共同努力，恢復英特爾作為世界一流產品公司的地位，將自己打造成世界一流代工廠，並前所未有的滿足客戶所需」。

對此，Raymond James 分析師 Srini Pajjuri 認為，目前的關鍵問題仍在於陳立武是否維持產品和代工業務，還是會選擇拆分。

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