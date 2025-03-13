加密企業史上最高金額投資 阿聯企業MGX投資幣安20億美元

阿聯企業MGX投資幣安20億美元。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕全球加密貨幣產業龍頭幣安（Binance）宣布，阿布達比的AI和先進技術投資公司MGX投資幣安20億美元，這是幣安成立至今接受的第一筆機構投資，頗具代表性，也象徵幣安在全球金融市場中推動數位資產採用以及加強區塊鏈的角色更進一步。此外，這不僅是對加密企業最高金額的單筆投資，也是史上以加密貨幣（穩定幣）支付的最高金額投資。

幣安指出，此投資展現了MGX首次進入加密貨幣和區塊鏈的領域，透過獲得幣安的少數股權，作為其支持區塊鏈對社會變革性影響的更廣泛戰略的一部分，藉由與產業領導者的合作，MGX目標在推動AI、區塊鏈技術和金融交叉領域的創新。

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MGX董事總經理兼執行長Ahmed Yahia表示，MGX對幣安的投資是體現對推動區塊鏈在數位金融中變革潛力的承諾。隨著機構採用的加速，對安全、合規和可擴展的區塊鏈基礎設施和解決方案的需求前所未有。幣安長期是加密貨幣創新的驅動力，從交易所技術和代幣化到質押與支付，將共同努力構建更具包容性、健全的數位金融生態系統。

幣安執行長Richard Teng指出，MGX的這項投資是加密行業和幣安的重要里程碑，雙方將共同在塑造數位金融的未來，目標是建立更具包容性和可持續的生態系統，重點關注合規、安全和用戶保護。

Richard Teng表示，幣安始終致力於與全球監管機構合作，協助制定透明、負責任和具有前瞻性的加密行業政策。幣安在安全和合規方面的持續投入也強化促進安全和可信的數位金融生態系統的使命。

阿聯近年推進金融科技創新與開放的腳步快，以其創新、先進的加密貨幣監理和清晰的數位資產框架而聞名，對加密企業而言是具備潛力的市場，幣安在當地駐點日久，來自該國機構的投資別具意義。目前在阿聯雇用了約1000名員工，佔其全球5000多名員工的一大部分。

幣安也認為，MGX投資鞏固了幣安在加密革命前沿的地位，同時也彰顯了MGX致力於推動AI驅動的區塊鏈解決方案、去中心化金融（DeFi）和代幣化數位經濟的承諾。

作為全球最安全、持牌照最多的加密貨幣交易所，幣安在行業中遙遙領先，其交易量超過排名在其後幾家加密貨幣交易所的總和，在全球擁有超過2.6億註冊用戶，累計交易量超過100兆美元。

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